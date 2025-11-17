У Мадуро еще есть шанс спастись

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне растущей напряженности.
«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — сообщил Трамп журналистам.
Он отметил, что признание «Картеля Солнц», который, по заявлениям американской стороны, возглавляет Мадуро, иностранной террористической организацией позволяет США наносить удары по активам и инфраструктуре внутри Венесуэлы. По его словам, администрация не нуждается в разрешении Конгресса для возможных военных действий, хотя, как подчеркнул Трамп, уведомление Конгресса он считает правильным шагом.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее объявил о намерении Вашингтона признать «Картель Солнц» иностранной террористической организацией. Согласно пресс-релизу Госдепартамента, решение должно вступить в силу 24 ноября. Рубио заявил, что структуру якобы возглавляют Мадуро и высокопоставленные представители венесуэльского руководства, а также связал ее деятельность с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничеством с другими признанными террористическими группировками.
The Washington Post сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн вновь обсуждали с Трампом возможные действия США в Венесуэле. Ранее стало известно, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford была перенаправлена из Средиземного моря к Латинской Америке и 11 ноября вошла в зону ответственности Южного командования США. В состав группы входят три ракетных эсминца, а авианосец несет 48 истребителей F/A-18E Super Hornet.
Соединенные Штаты намерены серьезно усилить свое военное присутствие в странах Латинской Америки на фоне операции, которую они проводят против наркокартелей у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, США планируют создать авиабазу в Эквадоре, а также усилить ротацию своих военных в Панаме и более активнее использовать военный аэропорт в этой стране. Кроме того, американцы намерены расконсервировать военно-морскую базу в Пуэрто-Рико.
16 ноября на всенародном референдуме 60,3% эквадорцев проголосовали против снятия запрета на создание иностранных военных баз в стране.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна «подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США».
«США хотят править миром, но игнорируют миллионы своих граждан, лишенных жилья, еды, образования и борьбы с зависимостями. Они хотят «спасать» других с помощью оружия. Сначала спасите себя, мы знаем, что делать с Венесуэлой. Мы ни с кем не связываемся. Пусть и они не связываются с нами», - заявил президент Венесуэлы.