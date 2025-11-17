У Мадуро еще есть шанс спастись

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне растущей напряженности.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — сообщил Трамп журналистам.

Он отметил, что признание «Картеля Солнц», который, по заявлениям американской стороны, возглавляет Мадуро, иностранной террористической организацией позволяет США наносить удары по активам и инфраструктуре внутри Венесуэлы. По его словам, администрация не нуждается в разрешении Конгресса для возможных военных действий, хотя, как подчеркнул Трамп, уведомление Конгресса он считает правильным шагом.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее объявил о намерении Вашингтона признать «Картель Солнц» иностранной террористической организацией. Согласно пресс-релизу Госдепартамента, решение должно вступить в силу 24 ноября. Рубио заявил, что структуру якобы возглавляют Мадуро и высокопоставленные представители венесуэльского руководства, а также связал ее деятельность с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничеством с другими признанными террористическими группировками.

The Washington Post сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн вновь обсуждали с Трампом возможные действия США в Венесуэле. Ранее стало известно, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford была перенаправлена из Средиземного моря к Латинской Америке и 11 ноября вошла в зону ответственности Южного командования США. В состав группы входят три ракетных эсминца, а авианосец несет 48 истребителей F/A-18E Super Hornet.