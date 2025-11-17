USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России

10:51

Бывшего наемника ЧВК «Вагнер», незаконно проникшего в Финляндию и запросившего там убежище, выслали обратно в Россию, пишет Yle со ссылкой на погранслужбу Северной Карелии. Уточняется, что это произошло 14 ноября.

Россиянина депортировали через пункт пропуска Ниирала, рассказал замкомандира погранслужбы Микко Каллинен. «Вагнеровец» был задержан 17 июня. Он утверждал, что бежит от войны, но миграционная служба не нашла оснований для предоставления ему защиты.

Впоследствии выяснилось, что задержанного зовут Жаслан Мустаханов (позывной «Канелло»). Сам он представлялся как Евгений Шпартун, рассказывал, что до побега командовал штурмовой ротой 433-го мотострелкового полка и участвовал в боях за Селидово Донецкой области. «Мы просто взяли этот город! Это наше родное стало, вернулось в нашу страну, Россиюшку!» — ликовал он на видео в октябре 2024 года.

Однако с февраля 2025-го Мустаханов начал резко критиковать командиров, утверждая, что они объявляют дезертирами погибших в бою солдат, чтобы не платить компенсации их семьям. А в июньском видео назвал офицеров Минобороны России «предателями», которые «пацанов гонят на убой пачками», а после «оставляют их гнить в поле».

На допросе в Финляндии бывший наемник заявил, что намеревался доехать до Парижа, где скрывается его «друг, который тоже бежал от войны».

Как выяснила «Медиазона», Мустаханов родился в 1992 году в Омске и был судим семь раз за кражи и грабежи. Сам он рассказывал, что завербовался на войну в 2022 году и участвовал в штурме Бахмута в составе ЧВК «Вагнер». В ноябре 2023-го его задержали в Омске за ограбление и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Оттуда Мустаханов снова попал на войну — уже по контракту с Минобороны.

