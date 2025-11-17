Азербайджанский министр на военных учениях в Пакистане

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев находится с визитом в Пакистане. Об этом сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

В рамках поездки министр посетил предприятия пакистанского военно-промышленного комплекса — Frontier Works Organization, HIT-Taxila и Global Industrial & Defense Solutions. Мустафаеву представили информацию о деятельности этих предприятий, их возможностях и реализуемых проектах.

Кроме того, Вугар Мустафаев вместе с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом посетил учения на полигоне Тилла в Исламабаде.