Завтра наступит война
Азербайджанский министр на военных учениях в Пакистане

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев находится с визитом в Пакистане. Об этом сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

В рамках поездки министр посетил предприятия пакистанского военно-промышленного комплекса — Frontier Works Organization, HIT-Taxila и Global Industrial & Defense Solutions. Мустафаеву представили информацию о деятельности этих предприятий, их возможностях и реализуемых проектах.

Кроме того, Вугар Мустафаев вместе с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом посетил учения на полигоне Тилла в Исламабаде.

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 61
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 276
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7337
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9814
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1543
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1304
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1326
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1938
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1660
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1904
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3541

