Китайцы обанкротили крупнейший кремниевый завод в России

Входящий в группу «Русала» крупнейший в России кремниевый завод АО «Кремний» вынужден будет приостановить производство с 1 января 2026 года, а завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главной причиной такого решения назван рост импорта кремния в Россию из Китая, поскольку тот обходится дешевле отечественной продукции. По оценкам «Русала», китайские компании поставляют товар по демпинговым ценам из-за мирового перепроизводства. До этого компания уже сообщала о снижении выпуска кремния на 35 процентов в 2025 году.

Мощность завода «Кремний» составляет 34 тысячи тонн в год, а «Кремний Урал» — 27 тысяч. Эти предприятия — единственные в России производители рафинированного кремния. При этом емкость внутреннего рынка составляет около 45 тысяч тонн, то есть при полной загрузке заводы должны отправлять часть продукта на экспорт.

Управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько указала, что дешевый кремний из Китая обвалил цены на него во всем мире и сильнее прочих пострадали производства в тех странах и регионах, где не были введены заградительные пошлины.

АО «Кремний» уже уведомило правительство Иркутской области и администрацию города Шелехова о вынужденной остановке производства и намерено найти решение для минимизации социальных последствий.