Азербайджанская культура возвращается на родину

Культура – это окно в мир. Через это окно видят историю народа, узнают его характер и чувствуют его идентичность. Культура – это священная память, которая тысячелетиями формировалась из камня, звука, слова. Культуру также называют дыханием великих, цветом радости, голосом скорби и духом единства. Если культура народа утрачивается, дух этого народа умирает, поэтому культура воспринимается как код существования нации. Так происходит повсюду в мире.

Азербайджанская культура сознательно подвергалась нападкам на протяжении многих лет. И, к сожалению, эти нападки исходили изнутри. Больно говорить, но это необходимо признать. Да, в Азербайджане на протяжении многих лет «пятая колонна» была внедрена глубоко в культуру. Ее представители проводили гибкую политику отчуждения. Их намерения были просты и понятны: оторвать народ от его корней, сделать его обездоленным, опустошить его изнутри.

Эта колонна хотела предать забвению наш язык, окутать туманом наши ценности. Она представляла нашу культуру ничтожной. Она хотела стереть память у нашего общества. Она нагружала наши мысли комплексами неполноценности, вроде того, что у нас слабая память и т.д.

Эти пугающие элементы под видом проведения культурной политики причинили боль душе нации. История неоднократно доказывала, что, когда враг хочет уничтожить народ, он первым делом наносит удар по его языку, по его морали и его ценностям. Как жаль, что долгие годы мы были обречены страдать от этих невзгод.

«Пятая колонна» всегда была и будет. Мы должны всегда быть бдительны и стойки против этих антинациональных элементов. И время показало, что мы выстояли…

Сейчас началась эпоха транспарентности и национальных кадров. Очень отрадно, что сегодня сложилась новая ситуация. В культуру приходят национальное мышление, национальные позиции, национальные кадры. Прозрачность появляется. Общество начинает видеть то, что годами было скрыто. Маски спадают. Все становится явным.

Когда смотришь на это открытыми глазами, становится ясно, кто продвигает культуру, а кто на нее нападает. И прозрачность – это победа нашей культуры.

Когда мы говорим о культуре, в первую очередь мы подразумеваем наш язык. Язык – душа нации. Мысли президента Ильхама Алиева об азербайджанском языке, которые он высказал на мероприятии в связи с 80-летием Национальной академии наук Азербайджана, придаваемое ему значение и выделение нашего языка как вопроса национальной безопасности – важные для нас месседжи. Народ, защищающий свой язык, никогда не будет побежден.

Сегодня сохранение нашей культуры – историческая необходимость. 44-дневная Победоносная война создала совершенно иное настроение в стране. Теперь «Карабах шикестеси» не вызывает ностальгических или тоскливых чувств. Наоборот, он вселяет веру в будущее и желание осваивать культуру Западного Азербайджана.

Неслучайно Фонд Гейдара Алиева на протяжении многих лет покровительствует и пропагандирует азербайджанскую культуру во всем мире. Эта пропаганда – звучащая за рубежом симфония нашей музыки, душа и самобытность нации. За рубежом эту симфонию уже принимают.

Но сохранение культуры — задача не только государственной структуры или фонда. Интеллектуалы, учителя, деятели искусства, журналисты, молодежь, родители — каждый азербайджанец должен быть хранителем азербайджанкой культуры. Взращивать культуру – это значит вести за собой нацию. Сохранение культуры — залог нашего будущего.

Теперь мы с гордостью можем сказать, что Азербайджан стоит на пороге нового этапа. Наша территориальная целостность обеспечена. Наш дух, наша гордость обрели свое место. Наши ценности возвращаются к своим владельцам.

И наша культура возвращается на свою родину. Остановить это возвращение невозможно. Потому что народ начал брать на себя ответственность за свою культуру. Когда есть народ, никакая «пятая колонна», никакой иностранный элемент не устоит перед этим единством.