Помпео стал советником производителя дронов в Украине

Бывший госсекретарь США Майк Помпео (апрель 2018 — январь 2021) вошел в консультативный совет украинской оборонной компании Fire Point, которая производит дальнобойные беспилотники и ракеты «Фламинго». Об этом сообщила главный технический директор компании Ирина Терех.

«Это большая честь для нас. Мы решили, что, так как мы становимся крупной международной компанией, необходимо гарантировать соблюдение самых четких и лучших корпоративных стандартов», — сказала Терех. В совет директоров войдут еще три человека, имена которых не разглашаются.

Fire Point, ставшая известной после начала российско-украинской войны в 2022 году, расширяет производство крылатых ракет. В этом году ее доходы достигли $1 млрд. Компания также строит завод по производству ракетного топлива в Дании. The New York Times сообщала, что до начала боевых действий Fire Point была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства.

Компания также оказалась в центре масштабного коррупционного скандала вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом». Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает бизнесмена и продюсера Тимура Миндича, одного из совладельцев студии «Квартал 95», в организации схемы. Kyiv Independent сообщала, что следователи изучают возможные связи Миндича с Fire Point, а также проверяют, не завышала ли компания стоимость комплектующих или количество дронов в контрактах с Минобороны.

«Мы поддерживаем расследование. Мы, как компания, полностью поддерживаем сам факт проведения этого расследования», — сказала Терех. Она добавила, что Fire Point поручила крупной международной фирме провести независимый аудит ценообразования и производства. Расследование, начавшееся год назад, все еще продолжается.

Помпео возглавлял Госдепартамент США в 2018–2021 годах и до этого был директором ЦРУ. Он посетил Украину после начала полномасштабных боевых действий и встречался с президентом Владимиром Зеленским. В ноябре 2023 года Помпео вошел в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар».