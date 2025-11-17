О чем будут договариваться Зеленский и Макрон?

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в Париже могут договориться о поставках Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«В понедельник могут рассмотреть сделки по [поставке] большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами», — пишет агентство.

Также, по его данным, стороны могут заключить «стратегическое авиационное соглашение» сроком на десять лет, предусматривающее передачу Украине истребителей Rafale.

Ранее киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты. Он уточнил, что сейчас на вооружении страны находится не более 10 комплексов Patriot и лишь один зенитный ракетный комплекс SAMP/T, способные перехватывать баллистические цели.