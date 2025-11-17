USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

О чем будут договариваться Зеленский и Макрон?

11:54 362

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в Париже могут договориться о поставках Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«В понедельник могут рассмотреть сделки по [поставке] большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами», — пишет агентство.

Также, по его данным, стороны могут заключить «стратегическое авиационное соглашение» сроком на десять лет, предусматривающее передачу Украине истребителей Rafale.

Ранее киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты. Он уточнил, что сейчас на вооружении страны находится не более 10 комплексов Patriot и лишь один зенитный ракетный комплекс SAMP/T, способные перехватывать баллистические цели.

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 70
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 282
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7339
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9816
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1552
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1314
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1330
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1945
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1665
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1907
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3543

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 70
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 282
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7339
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9816
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1552
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1314
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1330
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1945
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1665
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1907
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться