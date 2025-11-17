USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Учения у российских границ

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 225 в 100 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает Yle.

«В ходе учений сочетаются тактическая и оперативная огневая мощь, а также отрабатывается интеграция возможностей союзников», — говорится в заявлении одной из бригад, принимающих участие в боевой подготовке.

Местом проведения учений является полигон «Роваярви», расположенный в Лапландии примерно в 100 километрах от российской границы.

Общая численность военных, участвующих в маневрах, составляет около 2200 человек. Кроме того, в учениях задействовано 500 единиц техники.

Военные учения Northern Strike 225 будут проходить до 25 ноября.

