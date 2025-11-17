USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Повреждена железная дорога из Польши в Украину

12:04 653

В Польше повредили железную дорогу, ведущую в Украину. Власти не исключают диверсию.

Инцидент произошел на участке трассы Демблин – Варшава в районе города Жичин. Машинист заметил разрыв железнодорожного полотна и связался с экстренными службами.

В поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады. Никто не пострадал. Движение временно переведено на альтернативный путь.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел <…> Возможно, речь идет об акте диверсии», - сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

По информации польских СМИ, поврежденный участок является частью стратегической линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».

Ранее в Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий. Они подозреваются в разведке военных объектов и критической инфраструктуры.

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 73
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 283
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7339
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9819
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1554
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1314
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1331
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1946
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1666
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1908
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3543

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 73
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 283
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7339
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9819
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1554
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1314
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1331
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1946
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1666
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1908
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться