Повреждена железная дорога из Польши в Украину

В Польше повредили железную дорогу, ведущую в Украину. Власти не исключают диверсию.

Инцидент произошел на участке трассы Демблин – Варшава в районе города Жичин. Машинист заметил разрыв железнодорожного полотна и связался с экстренными службами.

В поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады. Никто не пострадал. Движение временно переведено на альтернативный путь.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел <…> Возможно, речь идет об акте диверсии», - сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

По информации польских СМИ, поврежденный участок является частью стратегической линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».

Ранее в Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий. Они подозреваются в разведке военных объектов и критической инфраструктуры.