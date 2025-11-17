USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?

12:36 286

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник рассчитывает подписать с Францией соглашение о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. Об этом передает агентство Reuters.

По данным агентства, Зеленский прибыл в Париж и в ближайшее время проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Украины накануне заявил, что готовится «историческое» соглашение с Парижем, которое должно существенно укрепить боевую авиацию, системы ПВО и другие оборонные возможности Украины.

Отмечается, что обсуждение возможного расширения французской военной помощи Киеву ведется уже несколько недель. В прошлом месяце Макрон подтвердил готовность передать дополнительные истребители Mirage – первоначально речь шла о шести машинах, – а также новую партию зенитных ракет Aster 30 для комплексов SAMP/T.

Как отмечают источники, предстоящий визит может принести Киеву более масштабный пакет. Рассматривается перспектива заключения десятилетнего соглашения о развитии украинской авиации, которое предусматривало бы поставки многоцелевых истребителей Rafale производства Dassault. Часть самолетов потенциально может быть выделена из французских резервов, однако основная программа будет рассчитана на долгосрочный период и станет элементом планов Украины по увеличению парка боевых машин до 250 единиц.

Ожидается, что в понедельник также могут быть оформлены договоренности о дополнительной передаче систем ПВО SAMP/T – либо из имеющихся французских запасов, либо в рамках долгосрочных заказов на ракеты нового поколения, включая средства противодействия беспилотникам. При этом пока неясно, каким образом будет обеспечено финансирование этих поставок.

Кроме того, Зеленский намерен посетить презентации ряда оборонных компаний, в том числе Dassault. Днем запланирован отдельный форум, который объединит украинские и французские предприятия, работающие в сфере беспилотных технологий, для обсуждения возможных совместных проектов.

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 84
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 287
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7341
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9822
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1557
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1316
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1335
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1949
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1668
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1912
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3543

