У Samsung международные сертификаты SGS и TÜV Rheinland за безопасные и экологичные квантовые дисплеи без кадмия

Samsung Electronics продолжает устанавливать стандарты в области устойчивых технологий и экологической ответственности. Квантовые дисплеи компании были высоко оценены сразу двумя авторитетными международными организациями — швейцарским институтом SGS и немецким сертификационным агентством TÜV Rheinland. Результаты проверок подтвердили: в дисплеях Samsung не используется кадмий — токсичный тяжелый металл, представляющий опасность для здоровья человека и природы.

«Квантовые точечные телевизоры Samsung построены на безопасной технологии, которая соответствует ограничениям по опасным веществам, при этом обеспечивая непревзойденное качество изображения», — заявил Таён Сон, исполнительный вице-президент подразделения дисплейных решений Samsung Electronics. — «Достижение сертификации SGS полностью подтверждает безопасность наших продуктов. Благодаря этому признанию мы обязуемся постоянно развивать устойчивые технологии отображения».

Отказ от кадмия — осознанный выбор с 2001 года

Кадмий, ранее широко применявшийся в производстве квантовых точек, официально признан токсичным элементом, опасным для человека и природы. На фоне ужесточения экологического законодательства в разных странах, включая директиву ЕС RoHS, Samsung задолго до глобальных трендов начала поиск безопасной альтернативы.

Компания приступила к исследованиям в области кадмий-свободных квантовых точек еще в 2001 году. Уже к 2014 году инженеры Samsung разработали первый в мире материал с квантовыми точками без кадмия, а в 2015 году эта технология была внедрена в серийное производство телевизоров.

С тех пор Samsung продолжает укреплять свои позиции в области экологически чистых технологий отображения. На сегодняшний день компания получила около 150 патентов, связанных с разработкой и применением квантовых точек без вредных веществ.