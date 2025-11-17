USD 1.7000
У Samsung международные сертификаты SGS и TÜV Rheinland за безопасные и экологичные квантовые дисплеи без кадмия

Samsung Electronics продолжает устанавливать стандарты в области устойчивых технологий и экологической ответственности. Квантовые дисплеи компании были высоко оценены сразу двумя авторитетными международными организациями — швейцарским институтом SGS и немецким сертификационным агентством TÜV Rheinland. Результаты проверок подтвердили: в дисплеях Samsung не используется кадмий — токсичный тяжелый металл, представляющий опасность для здоровья человека и природы.

«Квантовые точечные телевизоры Samsung построены на безопасной технологии, которая соответствует ограничениям по опасным веществам, при этом обеспечивая непревзойденное качество изображения», — заявил Таён Сон, исполнительный вице-президент подразделения дисплейных решений Samsung Electronics. — «Достижение сертификации SGS полностью подтверждает безопасность наших продуктов. Благодаря этому признанию мы обязуемся постоянно развивать устойчивые технологии отображения».

Отказ от кадмия — осознанный выбор с 2001 года

Кадмий, ранее широко применявшийся в производстве квантовых точек, официально признан токсичным элементом, опасным для человека и природы. На фоне ужесточения экологического законодательства в разных странах, включая директиву ЕС RoHS, Samsung задолго до глобальных трендов начала поиск безопасной альтернативы.

Компания приступила к исследованиям в области кадмий-свободных квантовых точек еще в 2001 году. Уже к 2014 году инженеры Samsung разработали первый в мире материал с квантовыми точками без кадмия, а в 2015 году эта технология была внедрена в серийное производство телевизоров.

С тех пор Samsung продолжает укреплять свои позиции в области экологически чистых технологий отображения. На сегодняшний день компания получила около 150 патентов, связанных с разработкой и применением квантовых точек без вредных веществ.

SGS подтвердил: безопасно и эффективно

Институт SGS, базирующийся в Женеве и специализирующийся на сертификации и контроле качества, провел всестороннюю проверку дисплеев Samsung. Результаты анализа подтвердили: квантовые точки в телевизорах компании полностью соответствуют международным стандартам безопасности и не содержат кадмий.

Это признание стало итогом многолетних исследований, технологических инноваций и значительных инвестиций Samsung в устойчивые решения, которые сочетают экологичность и выдающееся качество изображения.

Новый стандарт в индустрии

Современные телевизоры Samsung, включая флагманские линейки Neo QLED 8K, QLED 4K, построены на технологии квантовых точек нового поколения. Они обеспечивают яркое и насыщенное изображение, высокую контрастность и точную цветопередачу, при этом оставаясь безопасными и экологичными.

В условиях растущего спроса на устойчивые технологии Samsung демонстрирует пример ответственного подхода, доказывая, что инновации и экологическая безопасность могут идти рука об руку.

