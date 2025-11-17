Недоношенный малыш: что нужно знать родителям

17 ноября - Международный день недоношенных детей. Международный день был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Дата 17 ноября была выбрана по семейным обстоятельствам. Она связана с одним из основателей Европейского фонда заботы. В декабре 2006 года семья понесла тяжелую утрату - погибли его дети, глубоко недоношенные тройняшки. А через два года, 17 ноября 2008 года, у него родилась здоровая дочка.

Как недоношенность влияет на развитие ребенка? Какие риски для здоровья чаще встречаются у таких детей? Когда ставят прививки недоношенным? По этим и другим вопросам вносит ясность врач-неонатолог НИИ акушерства и гинекологии Минздрава Мехрибан Салимова.

– Мехрибан ханым, какие дети считаются недоношенными?

– Недоношенный ребенок — это ребенок, родившийся при сроке менее 37 полных недель, то есть до 259-го дня беременности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 15 миллионов детей рождаются недоношенными.

– Доктор, отличается ли развитие недоношенного ребенка от развития детей, рожденных в срок?

– Преждевременные роды не только изменяют время рождения ребенка, но и могут повлиять на его последующее развитие. Физическое, психическое и эмоциональное развитие таких детей иногда может незначительно отличаться от развития их сверстников. Основная причина этого заключается в том, что некоторые органы и системы у них еще не полностью сформированы. Однако эта разница в большинстве случаев бывает временной и исчезает при правильном уходе.

Для нормального развития недоношенных детей очень важно уделять им особое внимание и поддержку с раннего возраста. Это необходимое условие для их физического и психического развития.

Например, простые ежедневные упражнения, массаж и упражнения для суставов полезны для поддержания двигательных навыков ребенка. Эти меры укрепляют мышцы малыша, улучшают координацию движений и равновесие тела. В то же время, речь и коммуникативные навыки ребенка также требуют особого внимания. Частые разговоры с малышом, знакомство с тембрами его голоса, чтение сказок и игры с простыми звуками положительно влияют на его речевое развитие.

При задержке речевого развития важно обратиться к специалисту. Психологическое и социальное развитие также имеет большое значение для таких детей. Малыш должен чувствовать заботу и любовь семьи, ощущать себя в безопасной и комфортной обстановке. Эмоциональная близость матери и отца с ребенком, а также искреннее общение становится основой для здорового психического развития ребенка.

Правильный подход к питанию и витаминам также является важной частью развития ребенка. Необходимо постоянно контролировать прибавку в весе, аппетит и общее состояние малыша. При необходимости врач может назначить дополнительную поддержку. Родители должны быть в курсе этого процесса и внимательно следить за каждым этапом развития ребенка. Развивающая информация, обучение и тесный контакт с врачами оказывают большую помощь родителям в этот период.

Большинство «ранних» детей, получающих своевременную поддержку и правильное руководство, уже к 2–3 годам полностью догоняют своих сверстников в развитии. Такие дети легко адаптируются к обычной жизни, вырастают здоровыми и без проблем интегрируются в социальную среду. Главное — подходить к их развитию с терпением, вниманием и любовью.

– Какие риски у недоношенных детей?

– У недоношенных детей высока вероятность возникновения проблем со здоровьем. У таких детей сначала могут возникнуть проблемы с дыханием. Это связано с тем, что их легкие еще не полностью развиты, а механизмы, регулирующие процесс дыхания, не полностью сформированы. Порой таким детям может потребоваться дополнительный кислород или специальная респираторная поддержка после рождения.

Питание также является одним из вопросов, требующих наибольшего внимания у таких детей. Поскольку у недоношенных детей еще не полностью развиты навыки сосания и глотания, порой у них возникают трудности с приемом пищи. А это, в свою очередь, может замедлить набор веса и повлиять на темпы роста. В таких случаях применяется специальный режим кормления под наблюдением врача. Слабый иммунитет также является важным фактором риска для недоношенных детей. Поскольку их организм не обладает достаточной защитой от инфекций, эти дети часто болеют. Поэтому при выхаживании недоношенных необходимо создать комфортные стерильные условия.

В некоторых случаях у таких детей также могут быть проблемы со зрением. Основная причина этого заключается в том, что кровеносные сосуды в задней части глаза еще не полностью развиты. Для того, чтобы снизить риск нарушения зрения, таким детям обязательно следует пройти обследование у офтальмолога в первые недели после рождения.

У недоношенных детей также чаще встречаются нарушения нервной системы. Порой это может проявляться небольшой задержкой психического развития, нарушением координации движений или другими неврологическими симптомами. В таких случаях программы ранней реабилитации играют важную роль в развитии двигательных и речевых навыков ребенка. Кроме того, у таких детей нарушена способность поддерживать стабильную температуру тела. Они быстро переохлаждаются и порой нуждаются в специальных обогревательных приборах для защиты от потери тепла.

По этим причинам недоношенные дети часто находятся под особым медицинским наблюдением после рождения. Важно, чтобы они некоторое время оставались в отделении реанимации и интенсивного наблюдения. Поэтому после выписки домой такие дети должны регулярно наблюдаться у педиатра, офтальмолога и невролога.

– Как долго необходимо наблюдать за недоношенным ребенком?

– Развитие недоношенных детей, как правило, должно регулярно контролироваться врачом до достижения ими двухлетнего возраста. В течение этого периода отслеживаются вес, рост, двигательные навыки и речевые навыки ребенка, и при выявлении каких-либо задержек или отклонений в развитии принимаются своевременные меры. У некоторых детей этот период наблюдения может продлиться до пяти лет, особенно у глубоко недоношенных или маловесных детей.