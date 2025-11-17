Мамдани идет на поклон Трампу?

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп сообщил, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани хотел бы провести с ним встречу в Вашингтоне.

«Я бы сказал, что мэр Нью-Йорка хотел бы встретиться с нами, и мы о чем-то договоримся. Он хотел бы приехать в Вашингтон и встретиться. Мы договоримся о чем-нибудь», – заявил Трамп во время беседы с журналистами, перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон, где расположено его поместье Мар-а-Лаго.

Выборы мэра в Нью-Йорке прошли 4 ноября. Трамп ранее призывал горожан поддержать независимого кандидата Эндрю Куомо и предупреждал, что в случае победы Мамдани федеральное финансирование города может быть сокращено, называя его «коммунистом». Сам Мамдани определяет свои политические взгляды как «демократического социалиста».

В интервью Fox News 5 ноября Трамп подчеркнул, что инициировать контакт должен избранный мэр. Он добавил, что сохраняет теплое отношение к Нью-Йорку и хотел бы, чтобы новый градоначальник успешно справлялся со своей работой, однако указал, что Мамдани следует проявлять уважение к американской администрации.

