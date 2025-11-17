Коммунистка и ультраконсерватор во втором туре выборов

В Чили на президентских выборах, прошедших 16 ноября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Лидерами по итогам первого тура стали Жаннетта Хара — член Коммунистической партии, бывшая министр труда, и ультраконсерватор Хосе Антонио Каст.

Хара, пишет Associated Press, получила около 27% голосов избирателей. Это меньше, чем ожидалось. Каст набрал 24% голосов.

Каст, отмечает AP, выстроил предвыборную кампанию на обещаниях борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью. Хара обещала расширение социальной защиты и борьбу с распространением наркотиков и отмыванием денег.

Второй тур президентских выборов в Чили намечен на 14 декабря. Президент Чили избирается на четырехлетний срок без возможности переизбрания.

На предыдущих президентских выборах, прошедших в Чили в 2021 году, во втором туре встречались Хосе Антонио Каст и Габриэль Борич. Каст, лидировавший после первого тура, проиграл. 35-летний Борич, шедший на выборы от левой коалиции, стал самым молодым президентом в истории Чили.