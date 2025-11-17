USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Коммунистка и ультраконсерватор во втором туре выборов

13:14 893

В Чили на президентских выборах, прошедших 16 ноября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Лидерами по итогам первого тура стали Жаннетта Хара — член Коммунистической партии, бывшая министр труда, и ультраконсерватор Хосе Антонио Каст.

Хара, пишет Associated Press, получила около 27% голосов избирателей. Это меньше, чем ожидалось. Каст набрал 24% голосов.

Каст, отмечает AP, выстроил предвыборную кампанию на обещаниях борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью. Хара обещала расширение социальной защиты и борьбу с распространением наркотиков и отмыванием денег.

Второй тур президентских выборов в Чили намечен на 14 декабря. Президент Чили избирается на четырехлетний срок без возможности переизбрания.

На предыдущих президентских выборах, прошедших в Чили в 2021 году, во втором туре встречались Хосе Антонио Каст и Габриэль Борич. Каст, лидировавший после первого тура, проиграл. 35-летний Борич, шедший на выборы от левой коалиции, стал самым молодым президентом в истории Чили.

Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2562
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2362
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2006
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3817
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2442
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1307
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 853
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 808
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5624
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7109
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение обновлено 15:01
15:01 1357

