Гибель туристов в Стамбуле: задержаны 11 человек

Число задержанных по делу о гибели семьи немецких туристов в Стамбуле возросло в понедельник до 11 человек, сообщает агентство IHA.

Накануне столичная полиция Стамбула закрыла на проверку гостиницу Harbour Suites, в которой ранее скончались трое постояльцев.

«Число задержанных по делу о гибели членов семьи Бёджек достигло 11, среди них сотрудник компании, проводившей дезинсекцию в отеле, и двое работников гостиницы», – сообщает агентство.

В субботу из отеля Harbour Suites в центре Стамбула были госпитализированы еще двое иностранных туристов, их жизни сейчас ничего не угрожает. На следующий день в больницу обратился еще один постоялец, сопровождавший этих туристов, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия проведенной дезинсекции. Отель не имеет собственной кухни, гостям предоставляется только вода. На официальном уровне эти версии пока не подтверждены.

Семья туристов из Германии была доставлена в больницу из отеля 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание. В тот же день их отпустили, однако в ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, и семью вновь госпитализировали. Дети скончались 13 ноября, на следующий день умерла их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии; его состояние оценивается как критическое.