Завтра наступит война
Завтра наступит война

Гибель туристов в Стамбуле: задержаны 11 человек

13:15 1747

Число задержанных по делу о гибели семьи немецких туристов в Стамбуле возросло в понедельник до 11 человек, сообщает агентство IHA.

Накануне столичная полиция Стамбула закрыла на проверку гостиницу Harbour Suites, в которой ранее скончались трое постояльцев.

«Число задержанных по делу о гибели членов семьи Бёджек достигло 11, среди них сотрудник компании, проводившей дезинсекцию в отеле, и двое работников гостиницы», – сообщает агентство.

В субботу из отеля Harbour Suites в центре Стамбула были госпитализированы еще двое иностранных туристов, их жизни сейчас ничего не угрожает. На следующий день в больницу обратился еще один постоялец, сопровождавший этих туристов, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия проведенной дезинсекции. Отель не имеет собственной кухни, гостям предоставляется только вода. На официальном уровне эти версии пока не подтверждены.

Семья туристов из Германии была доставлена в больницу из отеля 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание. В тот же день их отпустили, однако в ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, и семью вновь госпитализировали. Дети скончались 13 ноября, на следующий день умерла их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии; его состояние оценивается как критическое.

Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2563
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2364
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2008
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3817
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2443
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1308
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 854
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 809
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5627
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7109
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение обновлено 15:01
15:01 1358

