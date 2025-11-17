Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде

Сегодня на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде стартует турнир по баскетболу 3х3, в котором примет участие женская сборная Азербайджана.

Команда в составе Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой, Брианны Фрейзер и Татьяны Денискиной сыграет в группе «А» вместе с Саудовской Аравией, Турцией и Кот д’Ивуаром.

Сегодня в 18:00 по бакинскому времени Азербайджан проведет первый матч с аравийками. На 22:10 запланирована встреча с Турцией.

Завтра состоится матч с Кот д’Ивуаром, а 19-го числа пройдут полуфиналы и финал.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 уже восемь лет сохраняет за собой титул сильнейшей в исламском мира. Она выиграла две предыдущие Исламиады - в 2017 году в Баку и в 2022 году в Конье.