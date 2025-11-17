USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде

Первый соперник – Саудовская Аравия
Эльмир Алиев, отдел спорта
13:19 854

Сегодня на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде стартует турнир по баскетболу 3х3, в котором примет участие женская сборная Азербайджана.

Команда в составе Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой, Брианны Фрейзер и Татьяны Денискиной сыграет в группе «А» вместе с Саудовской Аравией, Турцией и Кот д’Ивуаром.

Сегодня в 18:00 по бакинскому времени Азербайджан проведет первый матч с аравийками. На 22:10 запланирована встреча с Турцией.

Завтра состоится матч с Кот д’Ивуаром, а 19-го числа пройдут полуфиналы и финал.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 уже восемь лет сохраняет за собой титул сильнейшей в исламском мира. Она выиграла две предыдущие Исламиады - в 2017 году в Баку и в 2022 году в Конье.

Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
14:29 2563
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2365
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2008
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
01:40 3817
Диверсия в Польше
13:55 2445
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1309
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
13:19 855
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 809
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
14:42 5630
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7109
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение
15:01 1359

