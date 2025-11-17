Azerbaijan International Mining Company Limited успешно продолжает реализацию социальных инициатив в Кедабекском районе

За 10 месяцев 2025 года (январь — октябрь) AIMC осуществила в общей сложности 21 социальный проект различных масштабов в сферах организации работы с местными сообществами, поддержки улучшения социального благополучия местного населения, содействия развитию образования, развития здравоохранения, спорта и инфраструктуры.

Следует отметить, что AIMC является оператором ООО R.V. Investment Group Services (Компания), действующей в Азербайджане на основании соглашения о разведке, разработке и распределении продукции ряда перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов, расположенных в Кедабекском районе, Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыванской Автономной Республике, непосредственно выполняя работы в указанных направлениях.

Напомним, согласно Закону, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым 21 июня 2024 года, ЗАО AzerGold уполномочено представлять государство в рамках соглашения о распределении продукции с 21 июня 2024 года. По условиям соглашения ЗАО AzerGold оказывает Компании поддержку в обеспечении эффективной организации деятельности, проведении горнорудных операций, взаимодействии с государственными структурами, а также в вопросах геологоразведки, добычи, производственной деятельности, охраны окружающей среды, организации работы с местными сообществами и корпоративной социальной ответственности. Благодаря непосредственной поддержке ЗАО AzerGold в кратчайшие сроки были достигнуты существенные результаты по указанным направлениям деятельности.

За отчетный период AIMC в рамках поддержки развития образовательной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах осуществила капитальный ремонт и восстановление здания двухклассной школы и других вспомогательных строений, расположенных во дворе средней школы села Сеюдлю Кедабекского района, а также строительство одной школьной библиотеки.

Для улучшения условий жизни местного населения и сельскохозяйственной деятельности в селах Сеюдлю и Гарадаг были проведены работы по ремонту и восстановлению сельских дорог общей протяженностью 18,5 километра. Было выполнено уплотнение, снятие верхнего слоя и выравнивание поверхности грунтовых дорог. По просьбе местных жителей в селе Сеюдлю Кедабекского района были осуществлены работы по укреплению и выравниванию поверхности пастбищных дорог протяженностью около 4 км, поврежденных селевыми потоками, с использованием насыпного материала.