Azerbaijan International Mining Company Limited успешно продолжает реализацию социальных инициатив в Кедабекском районе

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (далее — AIMC), осуществляющая активную добывающую деятельность в Кедабекском районе, успешно продолжает реализацию социальных инициатив, направленных на поддержку социально-экономического развития местных сообществ.
За 10 месяцев 2025 года (январь — октябрь) AIMC осуществила в общей сложности 21 социальный проект различных масштабов в сферах организации работы с местными сообществами, поддержки улучшения социального благополучия местного населения, содействия развитию образования, развития здравоохранения, спорта и инфраструктуры.
Следует отметить, что AIMC является оператором ООО R.V. Investment Group Services (Компания), действующей в Азербайджане на основании соглашения о разведке, разработке и распределении продукции ряда перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов, расположенных в Кедабекском районе, Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыванской Автономной Республике, непосредственно выполняя работы в указанных направлениях.
Напомним, согласно Закону, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым 21 июня 2024 года, ЗАО AzerGold уполномочено представлять государство в рамках соглашения о распределении продукции с 21 июня 2024 года. По условиям соглашения ЗАО AzerGold оказывает Компании поддержку в обеспечении эффективной организации деятельности, проведении горнорудных операций, взаимодействии с государственными структурами, а также в вопросах геологоразведки, добычи, производственной деятельности, охраны окружающей среды, организации работы с местными сообществами и корпоративной социальной ответственности. Благодаря непосредственной поддержке ЗАО AzerGold в кратчайшие сроки были достигнуты существенные результаты по указанным направлениям деятельности.
За отчетный период AIMC в рамках поддержки развития образовательной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах осуществила капитальный ремонт и восстановление здания двухклассной школы и других вспомогательных строений, расположенных во дворе средней школы села Сеюдлю Кедабекского района, а также строительство одной школьной библиотеки.
Для улучшения условий жизни местного населения и сельскохозяйственной деятельности в селах Сеюдлю и Гарадаг были проведены работы по ремонту и восстановлению сельских дорог общей протяженностью 18,5 километра. Было выполнено уплотнение, снятие верхнего слоя и выравнивание поверхности грунтовых дорог. По просьбе местных жителей в селе Сеюдлю Кедабекского района были осуществлены работы по укреплению и выравниванию поверхности пастбищных дорог протяженностью около 4 км, поврежденных селевыми потоками, с использованием насыпного материала.
В Международный день защиты детей – 1 июня в Кедабекском районе с целью формирования культуры профилактических осмотров и пропаганды здорового образа жизни среди детей была организована акция по проверке зрения детей, преимущественно из малообеспеченных и социально нуждающихся семей. В ходе обследований были поставлены различные диагнозы и назначены соответствующие курсы лечения.
За 10 месяцев текущего года в рамках памятных дат в городе Кедабеке, а также в селах Арыгдам, Сеюдлю, Гарадаг, Хархар и жилом массиве Гумлу в целях поддержки социального благосостояния малообеспеченных жителей 500 семьям было роздано более 2000 продуктовых наборов.
Для повышения социальной активности местной молодежи и пропаганды здорового образа жизни AIMC организовала в регионе спортивные и интеллектуальные соревнования, а также оказала спонсорскую поддержку участию молодежи Кедабекского района в различных местных и международных спортивных турнирах.
Внимание и забота о семьях героев-шехидов, павших за Родину, занимают важное место в сфере социальной ответственности AIMC. В честь Дня Победы была организована поездка семей шехидов в Шушу и Ханкенди. Им оказали моральную поддержку и с глубоким уважением почтили память наших героев.
Наряду с этим, за прошедший период были приняты целенаправленные меры по укреплению эффективного сотрудничества с местными сообществами. В рамках этих мероприятий были организованы регулярные встречи с населением, рассмотрены их предложения и проблемы, а также расширено участие общественности в реализации социальных инициатив. Одновременно Компания систематизировала прежние и новые социальные проекты и определила приоритетные направления в соответствии с потребностями сообществ. За прошедший период было принято в производство 433 обращения граждан для их рассмотрения в рамках действующего законодательства и полномочий.
Компания AIMC продолжает реализовывать социальные проекты, направленные на развитие местных сообществ, в регионах своей деятельности в сотрудничестве с местными структурами.
Компания разрабатывает проекты социальной ответственности на основе потребностей сообществ и принципов устойчивого развития. В будущем AIMC планирует реализацию новых инициатив по улучшению социальной инфраструктуры Кедабекского района, расширению поддержки в сфере образования и здравоохранения и повышению благосостояния местных сообществ.