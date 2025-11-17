Подробности страшной находки в Ленкорани

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
13:32 1827

Накануне сообщалось, что обгоревшие тела двух человек были обнаружены на полигоне бытовых отходов в селе Гёйшабан Ленкоранского района.

Как сообщает haqqin.az, было установлено, что найденные обгоревшие тела принадлежат жителям села Казымабад Джалилабадского района – Амраху Бадирову, 1966 года рождения, и Саррафу Мустафаеву, 1970 года рождения. Для подтверждения их личностей были взяты ДНК-анализы у родственников. Точные причины смерти мужчин станут известны после заключения экспертизы.

Сообщается, что указанные лица работали охранниками в фермерском хозяйстве.

По факту ведется расследование.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в Ленкоранской районной прокуратуре проводится расследование по факту обнаружения 15 ноября тел двух человек, обгоревших в результате пожара, возникшего в металлической конструкции подсобного помещения во дворе одного из фермерских хозяйств, расположенных в селе Гёйшабан Ленкоранского района.

Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2563
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2369
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2011
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3818
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2451
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1311
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 856
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 809
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5641
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7111
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение
Украина получает Rafale: Зеленский и Макрон подписали соглашение обновлено 15:01
15:01 1365

