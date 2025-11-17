Подробности страшной находки в Ленкорани

Накануне сообщалось, что обгоревшие тела двух человек были обнаружены на полигоне бытовых отходов в селе Гёйшабан Ленкоранского района.

Как сообщает haqqin.az, было установлено, что найденные обгоревшие тела принадлежат жителям села Казымабад Джалилабадского района – Амраху Бадирову, 1966 года рождения, и Саррафу Мустафаеву, 1970 года рождения. Для подтверждения их личностей были взяты ДНК-анализы у родственников. Точные причины смерти мужчин станут известны после заключения экспертизы.

Сообщается, что указанные лица работали охранниками в фермерском хозяйстве.

По факту ведется расследование.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в Ленкоранской районной прокуратуре проводится расследование по факту обнаружения 15 ноября тел двух человек, обгоревших в результате пожара, возникшего в металлической конструкции подсобного помещения во дворе одного из фермерских хозяйств, расположенных в селе Гёйшабан Ленкоранского района.