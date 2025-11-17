Бывший премьер приговорена к смертной казни

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш вынес смертный приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине за преступления против человечности, совершенные при подавлении массовых беспорядков 2024 года. Об этом сообщается в прямой трансляции заседания суда на телеканале BTV.

Суд признал Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. «Мы решили вынести ей смертный приговор», – заявил судья.

Аналогичный приговор был вынесен бывшему министру внутренних дел Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, также проходивший обвиняемым, получил пять лет лишения свободы. Он ранее признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Мамун стал единственным обвиняемым, присутствовавшим на заседании при оглашении приговора.

Хасины в зале суда не было: она находится в Индии, куда отправилась после августовских беспорядков прошлого года. Согласно законодательству Бангладеш, она сможет подать апелляцию только в случае ареста или добровольной сдачи властям в течение 30 дней после вынесения приговора.

Бывший премьер неоднократно утверждала в интервью СМИ, что не отдавала приказов убивать участников протестов, и возлагала ответственность на Мухаммада Юнуса, возглавившего временное правительство после ее отставки.

В июле 2024 года Бангладеш охватили масштабные антиправительственные протесты, в которых активно участвовали студенты, недовольные безработицей и отсутствием экономических перспектив. В ходе столкновений с полицией погибло около 1,4 тыс. человек. 5 августа того же года Шейх Хасина покинула страну и улетела в Индию. Всеобщие парламентские выборы в Бангладеш запланированы на февраль 2026 года.