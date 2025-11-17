USD 1.7000
Азербайджан увеличил экспорт нефти

13:42 532

Азербайджан, согласно таможенным декларациям, в январе-октябре этого года экспортировал 587 тыс. 805,75 тонны нефтепродуктов на сумму в $327 млн 757,92 тыс. Это следует из данных Госкомитета по статистике.

Объем экспорта нефтепродуктов увеличился на 18,6%, а стоимость - на 6,1% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

В отчетном периоде доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,51%.

Отметим, что за январь-октябрь этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму в $40 млрд 862 млн. $21 млрд 637 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $19 млрд 225 млн - на импорт. За последний год экспорт снизился на 4,9%, а импорт увеличился на 15,6%.

Азербайджан в ожидании китайцев
Азербайджан в ожидании китайцев правительственная трибуна
15:15 334
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2563
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2374
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2013
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3819
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2454
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1312
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 857
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 810
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5647
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7112

