Дрон с наркотиками летел в Азербайджан

В зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращена попытка провоза 17 кг 235 г наркотических средств (14 кг 85 г марихуаны, 3 кг 120 г метамфетамина, 30 г опиума) и 500 таблеток метадона M-40, содержащего наркотические вещества, из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в ГПС, наркотики были переправлены при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан гражданин Азербайджана Азер Оруджев, 1987 года рождения.

Во время допроса задержанный признался, что пришел в указанный район с целью забрать сброшенный груз.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.