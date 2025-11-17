USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Дрон с наркотиками летел в Азербайджан

13:48

В зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращена попытка провоза 17 кг 235 г наркотических средств (14 кг 85 г марихуаны, 3 кг 120 г метамфетамина, 30 г опиума) и 500 таблеток метадона M-40, содержащего наркотические вещества, из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в ГПС, наркотики были переправлены при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан гражданин Азербайджана Азер Оруджев, 1987 года рождения.

Во время допроса задержанный признался, что пришел в указанный район с целью забрать сброшенный груз.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Азербайджан в ожидании китайцев
Азербайджан в ожидании китайцев
15:15
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
01:40
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
13:19
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43

