Франция и Германия спорят об истребителе

Франция и Германия обсуждают сокращение финансирования проекта противовоздушной обороны стоимостью около €100 млрд, включая возможный отказ от разработки истребителя шестого поколения. Об этом пишет Financial Times.

Причиной возможного пересмотра проекта стали продолжающиеся разногласия между французской Dassault и германской Airbus, ответственными за разработку истребителя. Еще летом генеральный директор Dassault Эрик Траппье публично выразил недовольство «фактическими темпами разработки и неэффективным менеджментом со стороны Airbus», предупредив, что компания «может начать действовать в одиночку, если обстановка не улучшится». В Airbus признали справедливость критики и пообещали исправиться, однако противоречия так и не были урегулированы.

Сейчас власти Франции и Германии, пытаясь сохранить оборонный проект, рассматривают возможность ограничиться созданием облачного интерфейса, который объединит истребители и их пилотов с датчиками, радарами, беспилотниками, а также наземными и морскими системами управления.

Будущее программы планируется обсудить на встречах министра обороны Франции Катрин Вотрен с немецкими коллегами в Париже в понедельник и на следующий день между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Эммануэлем Макроном в Берлине.