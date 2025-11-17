Турецкая армия вошла в стратегически важный район

USD 1.7000
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:57 2381

Террористическая «Рабочая партия Курдистана» (РПК) сообщила о полном выводе своих отрядов из стратегически важного района Зап на ирако-турецкой границе.

Согласно заявлению, силы, создававшие риск столкновений в данном районе, были выведены с 16 ноября, что устранило угрозу столкновения с турецкой армией.

В документе также подчеркивается, что вывод из района Зап был осуществлен по указанию лидера РПК Абдуллы Оджалана и рассматривается как шаг, способствующий укреплению мира.

Отмечается, что инициированный в октябре 2024 года по призыву лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели проект «Турция без террора», предполагающий полное разоружение РПК, продолжает реализовываться.

После того как 27 февраля 2025 года пожизненно заключенный на острове Имрали в Мраморном море Абдулла Оджалан призвал членов организации сложить оружие, 11 июля вблизи иракской Сулеймании на специальной церемонии группа боевиков РПК сожгла свое оружие.

Впоследствии под руководством председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша была создана Комиссия по национальной солидарности, братству и демократии, начавшая работу 5 августа в рамках «нового процесса урегулирования».

Комиссия организовала серию слушаний и встреч, по итогам которых было принято решение о полном разоружении РПК и необходимости проведения соответствующих правовых реформ со стороны правительства. По оценке экспертов, церемония сожжения оружия, решение о выводе из Турции и, наконец, освобождение стратегически важного района Зап рассматриваются как последовательные этапы данного процесса.

Район Зап, расположенный в 7 километрах от турецкого города Хаккяри и окруженный горами Тавр, имеет особое значение для Анкары. С 2019 года Турция провела в районах Хакурк, Метина, Зап и Хафтанин четыре военные операции под названиями «Коготь», «Коготь-2», «Коготь-3» и «Коготь-Тигр». По данным военных экспертов, значительная часть района Зап, из которого РПК объявила о выводе, уже находится под контролем турецких вооруженных сил.

