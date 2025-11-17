USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Россия объявила о захвате трех украинских сел

14:05 585

Российские военные за последние сутки взяли под контроль еще три населенных пункта в Украине. По сообщению Минобороны РФ, в Харьковской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Двуречанское. Этот населенный пункт находится примерно в семи километрах от границы с Валуйским городским округом Белгородской области.

Подразделения группировки «Восток» захватили населенный пункт Гай в Днепропетровской области. Село находится примерно в восьми километрах от крупного поселка Покровское.

Также под контроль российских военных перешло село Платоновка в Донецкой области Украины. Этот населенный пункт находится на южном берегу реки Северный Донец к северо-западу от города Северск.

Азербайджан в ожидании китайцев
Азербайджан в ожидании китайцев правительственная трибуна
15:15 344
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2567
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2384
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2017
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3820
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2457
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1316
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 858
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 812
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5658
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7112

