Российские военные за последние сутки взяли под контроль еще три населенных пункта в Украине. По сообщению Минобороны РФ, в Харьковской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Двуречанское. Этот населенный пункт находится примерно в семи километрах от границы с Валуйским городским округом Белгородской области.

Подразделения группировки «Восток» захватили населенный пункт Гай в Днепропетровской области. Село находится примерно в восьми километрах от крупного поселка Покровское.

Также под контроль российских военных перешло село Платоновка в Донецкой области Украины. Этот населенный пункт находится на южном берегу реки Северный Донец к северо-западу от города Северск.