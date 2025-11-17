Немцы снимают запрет с Израиля

Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщил, что власти страны проведут «переоценку ситуации» в отношении приостановки части военного экспорта в Израиль на фоне начала мирного урегулирования в секторе Газа.

«Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг, в частности, прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября», – отмечает агентство.

8 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что до дальнейшего уведомления Германия не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. По данным DPA, с тех пор ни одно разрешение на поставки оружия не было выдано.