Немцы снимают запрет с Израиля

Германия отменяет ограничения на поставки оружия в Израиль, решение вступит в силу 24 ноября, сообщил агентству DPA официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщил, что власти страны проведут «переоценку ситуации» в отношении приостановки части военного экспорта в Израиль на фоне начала мирного урегулирования в секторе Газа.

«Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг, в частности, прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября», – отмечает агентство.

8 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что до дальнейшего уведомления Германия не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. По данным DPA, с тех пор ни одно разрешение на поставки оружия не было выдано.

Азербайджан в ожидании китайцев
Азербайджан в ожидании китайцев правительственная трибуна
15:15 346
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2567
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2386
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2020
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3820
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2458
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1317
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 858
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 812
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5662
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7112

