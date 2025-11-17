USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Орбан назвал Турцию защитником

14:12 867

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал грубым и примитивным, когда его именуют «троянским конем» России и президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью главе и совладельцу немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Отвечая на вопрос журналиста о частых обвинениях Орбана в пророссийской позиции и о том, что венгры ненавидят русских «более интеллигентно», чем остальные европейцы, премьер подчеркнул, что ни к кому не испытывает ненависти. По его словам, у Венгрии имеется значительный опыт взаимодействия с Россией. Орбан отметил, что за последние 150 лет произошли несколько войн между русскими и венграми.

Орбан подчеркнул, что венгерский народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. По его словам, для Будапешта очевидны три центра силы — Германия, Россия и Турция. Именно от этих стран зависит безопасность Венгрии. Поэтому Будапешту необходимо найти хорошее решение по всем трем направлениям.

Орбан назвал наивными и примитивными разговоры о «троянском коне». Они, по его мнению, заменяют серьезные аргументы для обсуждения войны.

Азербайджан в ожидании китайцев
Азербайджан в ожидании китайцев правительственная трибуна
15:15 350
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2567
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2388
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2021
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3820
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2459
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1317
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 859
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 813
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5665
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7112

ЭТО ВАЖНО

