Азербайджан в ожидании китайцев

17 ноября при организационной поддержке Государственного агентства по туризму в Баку впервые прошел China Visitors Summit, объединивший представителей туристической индустрии Китая и Азербайджана.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что договоренности, достигнутые в рамках государственного визита президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику, открывают новый этап для сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. Фуад Нагиев отметил, что в настоящее время в туристических отношениях с Китаем особое внимание уделяется двум основным направлениям - внедрению концепции China Ready в Азербайджане и расширению маркетинговой деятельности в Китае. Фуад Нагиев подчеркнул, что подобные мероприятия и инициативы внесут важный вклад в увеличение взаимного туристического потока между Азербайджаном и Китаем, дальнейшее укрепление экономического и культурного сотрудничества.

Посол Китайской Народной Республики Лу Мэй заявила, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году китайско-азербайджанские отношения развивались по динамичной и стабильной линии. Отношения между Китаем и Азербайджаном, основанные на дружбе и взаимном доверии, в последние годы еще более укрепились, и туризм стал одним из важных направлений этих связей. Она отметила, что сегодняшнее мероприятие является важной инициативой, направленной на практическую реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Посол подчеркнула, что подобные мероприятия служат мостом между туристической индустрией Китая и Азербайджана, способствуют появлению новых возможностей сотрудничества.

China visitors Summit выступает в качестве международной платформы, ежегодно проводимой в различных странах мира с участием китайских туристических компаний с целью расширения двусторонних связей. Мероприятие, впервые организованное в Баку, предполагает проведение встреч в формате B2B между представителями более 50 китайских туристических компаний и представителями местной туристической индустрии и обсуждение перспектив сотрудничества. В рамках мероприятия планируется организация визитов китайских туристических компаний в Шемахинский, Габалинский, Шекинский и Гахский районы, а также презентация регионального туристического потенциала.