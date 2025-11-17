USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Холодная война 2.0: Китай и Россия бросают вызов Америке

14:44 500

Мировое сообщество вступило в новую фазу ядерной гонки, в которой Соединенным Штатам предстоит одновременно конкурировать с двумя равными противниками — Китаем и Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Пекин, который ранее обладал сравнительно скромным ядерным арсеналом, на данный момент активно наращивает свои мощности и, по прогнозам, может достичь паритета с США уже к середине 2030-х годов. Одновременно Россия разрабатывает новое поколение ядерных систем, рассчитанных на поражение американских городов.

В отличие от Москвы и Вашингтона, которые остаются связанными ограничениями Договора СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года, Китай не участвует в системе контроля над вооружениями и ускоренно расширяет свой арсенал.

По оценкам американских экспертов, США располагают 5117 ядерными боеголовками, из которых 3,7 тыс. выведены из боевого состава, у России – 5459, у Китая – около 600. Северная Корея также активно входит в «ядерный клуб», имея примерно 50 боеголовок и разрабатывая ракеты и субмарины для ударов по территории США.

Американская программа модернизации ядерных вооружений исходила из предположения, что угрозы со стороны РФ, Китая и КНДР не будут расти, однако эти ожидания оказались неверными, отмечает WSJ.

«Мы вступаем в третий ядерный век, который будет гораздо больше похож на холодную войну», – отмечает бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

Китай пока не готов к переговорам по контролю над вооружениями, сосредоточив усилия на том, чтобы догнать США и Россию. Некоторые китайские военные эксперты в открытую заявляют, что цель Пекина – создать такой арсенал, чтобы США «никогда не посмели» применить ядерное оружие против страны.

Азербайджан в ожидании китайцев
Азербайджан в ожидании китайцев правительственная трибуна
15:15 351
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване
Армения и США обсудили проект «Маршрут Трампа» на встрече в Ереване обновлено 14:29
14:29 2568
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 2391
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2022
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий; все еще актуально
01:40 3820
Диверсия в Польше
Диверсия в Польше ОБНОВЛЕНО 13:55
13:55 2460
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
Еще один подрыв на мине в Азербайджане
13:25 1318
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана стартуют на Исламиаде Первый соперник – Саудовская Аравия
13:19 859
Грузинам запретили голосовать за границей
Грузинам запретили голосовать за границей
13:09 813
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» обновлено 14:42
14:42 5668
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 7112

