Скандальный полковник на свободе

Вышел на свободу полковник Заур Мирзоев, арестованный после распространения интимных видеороликов, снятых им в кабинете в министерстве (МЧС Азербайджана).

Как сообщает haqqin.az, Заур Мирзоев был освобожден из исправительного учреждения №9. Там он отбыл 3 года и 3 месяца за преступления, связанные с превышением должностных полномочий и торговлю влиянием.

Отметим, что Заур Мирзоев был помощником начальника Государственной пожарной службы МЧС. Интимные видеоролики, снятые в его кабинете с несколькими сотрудницами, долгое время были одной из главных тем обсуждения в стране. Указанные кадры были распространены в социальных сетях в августе 2022 года. После этого Мирзоев был арестован.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Решением Верховного суда срок его наказания был сокращен с 3 лет и 6 месяцев до 3 лет и 3 месяцев.