Завтра наступит война
Завтра наступит война

АПБА подняло жителей балакенских сел на борьбу с вредителем

15:18

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) и его региональных подразделений продолжают проводить мероприятия по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и повышению осведомленности населения в селах Балакенского района.

Сотрудники, прикомандированные из Гянджа-Дашкесанского, Центрально-Аранского, Губа-Хачмазского, Ленкорань-Астаринского, Апшерон-Хызинского и Шеки-Закатальского региональных подразделений агентства, провели мониторинги в селах Поштбина и Чорчорбина Балакенского района и совместно с населением провели мероприятия по борьбе с вредителями.

В ходе мероприятий была предоставлена обширная информация о профилактических мерах борьбы с вредителем – коричневым мраморным клопом в осенне-зимний период.

Отмечено, что коричневый мраморный клоп, питающийся более чем 300 видами растений, в осенние месяцы теряет свою физиологическую активность и не представляет прямой угрозы для растений. В этот период вредитель наблюдается преимущественно в жилых домах, на предприятиях общественного питания, в хозяйственных постройках и других закрытых помещениях, куда залетает для зимовки.

Сотрудники АПБА совместно с жителями провели осмотр мест зимовки вредителей – верхних этажей зданий, чердаков и потолочных покрытий более чем в 100 домах. С жителями проведены разъяснительные беседы, им предоставлены информационные печатные материалы.

Мероприятия были поддержаны местными исполнительными органами власти. В результате проведенных мероприятий уничтожено значительное количество вредителей.

В ведомстве отметили, что химические методы борьбы с вредителями в жилых районах могут представлять опасность для здоровья людей. Поэтому особенно важно собирать и уничтожать вредителей механическими методами.

Подчеркнуто, что механические методы борьбы с коричневым мраморным клопом применяются и в международной практике. К ним относятся ловушки-приманки и искусственно созданные зимовальные укрытия.

Проведение механических мер борьбы в период текущей зимовки может существенно способствовать сокращению численности вредителя и предотвращению его распространения в следующем сезоне. И, что особенно важно, позволит избежать экономических потерь для хозяйств региона.

США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 3613
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 304
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 1201
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения»
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения» обновлено 16:11
16:11 3231
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 1304
Когда может закончиться война
Когда может закончиться война предположение Еврокомиссии
16:32 793
Казахстан открестился от «Лукойла»
Казахстан открестился от «Лукойла»
15:49 1087
Экс-премьера России объявили «террористом»
Экс-премьера России объявили «террористом»
16:25 1558
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2647
Иран снова захватил Ирак
Иран снова захватил Ирак неожиданный поворот; все еще актуально
03:49 10091
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал обновлено 15:26
15:26 3478

