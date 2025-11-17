АПБА подняло жителей балакенских сел на борьбу с вредителем

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) и его региональных подразделений продолжают проводить мероприятия по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и повышению осведомленности населения в селах Балакенского района.

Сотрудники, прикомандированные из Гянджа-Дашкесанского, Центрально-Аранского, Губа-Хачмазского, Ленкорань-Астаринского, Апшерон-Хызинского и Шеки-Закатальского региональных подразделений агентства, провели мониторинги в селах Поштбина и Чорчорбина Балакенского района и совместно с населением провели мероприятия по борьбе с вредителями.

В ходе мероприятий была предоставлена обширная информация о профилактических мерах борьбы с вредителем – коричневым мраморным клопом в осенне-зимний период.

Отмечено, что коричневый мраморный клоп, питающийся более чем 300 видами растений, в осенние месяцы теряет свою физиологическую активность и не представляет прямой угрозы для растений. В этот период вредитель наблюдается преимущественно в жилых домах, на предприятиях общественного питания, в хозяйственных постройках и других закрытых помещениях, куда залетает для зимовки.

Сотрудники АПБА совместно с жителями провели осмотр мест зимовки вредителей – верхних этажей зданий, чердаков и потолочных покрытий более чем в 100 домах. С жителями проведены разъяснительные беседы, им предоставлены информационные печатные материалы.

Мероприятия были поддержаны местными исполнительными органами власти. В результате проведенных мероприятий уничтожено значительное количество вредителей.