Завтра наступит война
Завтра наступит война

Эмин Амруллаев переводит учителей на полный рабочий день

Ульвия Худиева, собкор
15:20 1937

В Азербайджане продолжается работа по внедрению концепции полной рабочей ставки для учителей школ, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, «хотя действующая система оплаты труда по часовому расчету сохраняется, параллельно ведется работа над внедрением альтернативной модели полной рабочей ставки учителя в азербайджанских школах». Цель, по его словам, состоит в том, чтобы «азербайджанский учитель чувствовал себя полноценной частью школы».

«Мы планируем в ближайшие дни провести широкое общественное информирование по всем вопросам, связанным с тем, почему мы применяем новый механизм расчета и какую проблему пытаемся решить. Я подробно объясню это, чтобы избежать различных спекуляций и необоснованных комментариев», — отметил Амруллаев.

Министр добавил, что вопросы оплаты труда тоже непростые: «Подход, над которым я сейчас работаю, заключается в том, что зарплата учителя на полной ставке должна быть как минимум в два раза выше средней зарплаты по стране. Ибо текущая статистика учитывает зарплату учителей при нагрузке 4–6 учебных часов, что создает ложное представление о реальной ситуации.

Кроме того, механизм, при котором учитель может повысить свою зарплату только за счет увеличения количества часов, является неправильным и должен быть изменен. Еще раз подчеркиваю: нужно дождаться официальных разъяснений Министерства науки и образования. Это не процесс, который произойдет завтра. Мы представили концепцию общественности именно для того, чтобы обеспечить широкое и конструктивное обсуждение».

Эмин Амруллаев также отметил, что в некоторых сельских школах наблюдается нехватка учителей по ряду предметов — особенно по музыке и изобразительному искусству. Однако на самом деле учителя есть, просто в сельских школах учебная нагрузка настолько мала, что работать там экономически невыгодно. Поэтому направить в такие школы квалифицированных педагогов довольно сложно.

«То есть нам нужно отходить от почасовой системы оплаты труда. Если у кого-то есть альтернативные предложения по нашему проекту, мы готовы их выслушать. Быстро решить эту проблему невозможно — на это нужны годы. Главное — предложено решение, и со временем проблема будет устранена», - добавил он.

