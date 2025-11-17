В Баку проходит крупнейшее цифровое событие года: 2500 делегатов из 160 стран

USD 1.7000
Сегодня в Баку состоялась церемония открытия Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25). Мероприятие, организованное в партнерстве Международного союза электросвязи (МСЭ) и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, посвящено теме «Всеобщая, значимая и доступная связь для инклюзивного и устойчивого цифрового будущего».

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев зачитал обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованное участникам мероприятия. В обращении подчеркивается приверженность Азербайджана продвижению глобального цифрового развития и обеспечению инклюзивного доступа к связи.

На церемонии открытия с приветственным словом также выступили генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава.

В ходе церемонии был представлен видеоролик, посвященный истории развития телекоммуникаций в Азербайджане.

МСЭ проводит WTDC раз в четыре года для сокращения цифрового разрыва между странами и стимулирования цифровой трансформации. Азербайджан впервые среди стран СНГ принимает эту конференцию, что укрепляет позиции республики в технологической и научной сферах, а также повышает ее международный авторитет в области цифровизации.

Конференция проходит в Бакинском конгресс-центре с 17 по 28 ноября. WTDC-25 станет платформой для обсуждения вопросов кибербезопасности, цифровой инклюзивности, применения ИКТ, инноваций, регулирования телекоммуникаций, статистики и индикаторов в сфере ИКТ.

Среди ключевых ожидаемых результатов конференции:

  • Принятие глобальной дорожной карты цифрового развития (2026-2029)
  • Подготовка согласованной на международном уровне Декларации и Плана действий
  • Определение новых региональных инициатив
  • Установление глобальных приоритетов развития электросвязи
  • Уделение особого внимания решению потребностей цифрового развития наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), и малых островных развивающихся государств (МОРАГ).

В конференции участвуют 2500 делегатов из более чем 160 стран, включая США, Германию, Турцию, Россию, Францию, Израиль, Японию, Китай, Таиланд, Швейцарию, Грецию, Малайзию, Словакию и Казахстан. В мероприятии также участвуют министры и заместители министров примерно из 60 стран.

В работе конференции принимают участие более 500 молодых специалистов. Участие международной и азербайджанской молодежи открывает перед ними возможности для знакомства с глобальными технологическими трендами и установления международных партнерских связей.

