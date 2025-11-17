USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой

Ульвия Худиева, собкор
15:39 2014

Со вчерашнего дня водители в Азербайджане жалуются, что не могут провести оплату картой на АЗС российской нефтекомпании «Лукойл». По словам водителей, на заправках «Лукойла» принимают оплату только наличными.

В ответ на запрос haqqin.az сотрудник офиса компании в Азербайджане сообщил, что платежные терминалы не работают, поскольку компания находится под санкциями.

После того как 24 октября 2025 года Министерство финансов США внесло «Лукойл» и 34 его дочерние структуры в санкционный список, компания столкнулась с ограничениями на проведение долларовых операций, заморозкой активов в США и запретом на деловые контакты с американскими организациями. Это сразу создало сложности для внешних расчетов компании — банки начали отказывать в проведении платежей, что напрямую затронуло зарубежную деятельность.

27 октября «Лукойл» сообщил о намерении продать свои зарубежные активы через австрийскую Lukoil International GmbH. Вскоре, 5 ноября 2025 года, компания акцептовала предложение швейцарского трейдера Gunvor на покупку 100% акций Lukoil International GmbH, обязавшись не вести переговоров с другими потенциальными покупателями. Сделка осложняется действующими американскими ограничениями, затрудняющими расчеты и перевод активов.

При этом санкционное давление затрагивает и представительство компании в Азербайджане. Хотя Lukoil Azerbaijan не включен в санкционный список, ограничения США создают риски для финансовых операций, поскольку расчеты в долларах и взаимодействие с международными банками становятся проблематичными. ЕС также обсуждает запрет финансовых операций с «Лукойлом».

Часть проектов «Лукойла» в Азербайджане получила исключения от британского санкционного режима: до 14 октября 2027 года ограничения не распространяются на деятельность компании в крупных энергетических проектах — таких как «Азери-Чыраг-Гюняшли», «Шах-Дениз» и каспийские газопроводы. Однако эти исключения касаются только санкций Великобритании; санкционный пакет США подобных послаблений не содержит.

Азербайджан фактически прекратил закупки нефти у «Лукойла» из-за усиления американских санкций. Ограничения начинают оказывать заметное влияние и на бытовой уровень: водители в Баку заявили, что на АЗС компании начали принимать только наличные, а сотрудники связывают это с проблемами платежных терминалов, обусловленными санкциями.

США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 3618
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 314
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 1207
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения»
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения» обновлено 16:11
16:11 3234
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 1312
Когда может закончиться война
Когда может закончиться война предположение Еврокомиссии
16:32 799
Казахстан открестился от «Лукойла»
Казахстан открестился от «Лукойла»
15:49 1089
Экс-премьера России объявили «террористом»
Экс-премьера России объявили «террористом»
16:25 1562
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2647
Иран снова захватил Ирак
Иран снова захватил Ирак неожиданный поворот; все еще актуально
03:49 10093
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал обновлено 15:26
15:26 3482

ЭТО ВАЖНО

США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 3618
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 314
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 1207
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения»
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения» обновлено 16:11
16:11 3234
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 1312
Когда может закончиться война
Когда может закончиться война предположение Еврокомиссии
16:32 799
Казахстан открестился от «Лукойла»
Казахстан открестился от «Лукойла»
15:49 1089
Экс-премьера России объявили «террористом»
Экс-премьера России объявили «террористом»
16:25 1562
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2647
Иран снова захватил Ирак
Иран снова захватил Ирак неожиданный поворот; все еще актуально
03:49 10093
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал обновлено 15:26
15:26 3482
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться