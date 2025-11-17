Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой

Со вчерашнего дня водители в Азербайджане жалуются, что не могут провести оплату картой на АЗС российской нефтекомпании «Лукойл». По словам водителей, на заправках «Лукойла» принимают оплату только наличными.

В ответ на запрос haqqin.az сотрудник офиса компании в Азербайджане сообщил, что платежные терминалы не работают, поскольку компания находится под санкциями.

После того как 24 октября 2025 года Министерство финансов США внесло «Лукойл» и 34 его дочерние структуры в санкционный список, компания столкнулась с ограничениями на проведение долларовых операций, заморозкой активов в США и запретом на деловые контакты с американскими организациями. Это сразу создало сложности для внешних расчетов компании — банки начали отказывать в проведении платежей, что напрямую затронуло зарубежную деятельность.

27 октября «Лукойл» сообщил о намерении продать свои зарубежные активы через австрийскую Lukoil International GmbH. Вскоре, 5 ноября 2025 года, компания акцептовала предложение швейцарского трейдера Gunvor на покупку 100% акций Lukoil International GmbH, обязавшись не вести переговоров с другими потенциальными покупателями. Сделка осложняется действующими американскими ограничениями, затрудняющими расчеты и перевод активов.

При этом санкционное давление затрагивает и представительство компании в Азербайджане. Хотя Lukoil Azerbaijan не включен в санкционный список, ограничения США создают риски для финансовых операций, поскольку расчеты в долларах и взаимодействие с международными банками становятся проблематичными. ЕС также обсуждает запрет финансовых операций с «Лукойлом».

Часть проектов «Лукойла» в Азербайджане получила исключения от британского санкционного режима: до 14 октября 2027 года ограничения не распространяются на деятельность компании в крупных энергетических проектах — таких как «Азери-Чыраг-Гюняшли», «Шах-Дениз» и каспийские газопроводы. Однако эти исключения касаются только санкций Великобритании; санкционный пакет США подобных послаблений не содержит.

Азербайджан фактически прекратил закупки нефти у «Лукойла» из-за усиления американских санкций. Ограничения начинают оказывать заметное влияние и на бытовой уровень: водители в Баку заявили, что на АЗС компании начали принимать только наличные, а сотрудники связывают это с проблемами платежных терминалов, обусловленными санкциями.