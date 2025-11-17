Казахстан открестился от «Лукойла»

USD 1.7000
Правительство Казахстана не участвует в переговорах о покупке активов подсанкционной российской компании «Лукойл», соответствующие сделки могут вести только коммерческие компании. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, сообщает ТАСС.

«Вопрос по лукойловским активам в целом получил отсрочку до середины, по-моему, декабря, если я не ошибаюсь. За это время компания «Лукойл» должна предпринять все необходимые действия, связанные с ведением своего бизнеса. Но правительство переговоров о покупке активов «Лукойла» не ведет», – сказал Аккенженов.

Он уточнил, что «есть хозяйствующие субъекты, ведущие коммерческую деятельность».

Глава Минэнерго пояснил, что правительство не участвует в коммерческих операциях, а министерство энергетики выполняет роль органа, формирующего политику в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Аккенженов также указал, что крупные казахстанские проекты с участием «Лукойла» получили исключения из санкций США, и их работа не находится под угрозой.

«По проекту КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг») буквально вчера мы получили исключение, «Карачаганак петролиум оперейтинг» исключен из списка санкционных активов. Как и «Тенгизшевройл», как и трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Поэтому операционной деятельности больших проектов в Казахстане на сегодняшний момент ничего не угрожает. Мы работаем как работали и будем продолжать работать», – отметил министр.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Спустя несколько дней «Лукойл» сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

Позже американский Минфин продлил срок транзакций – продажи, покупки или эксплуатации – с зарубежными активами «Лукойла» до 13 декабря. Кроме того, ведомство разрешило совершать операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» в рамках проектов Карачаганакского и Тенгизского месторождений, а также Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Казахстане. При этом документ не предоставляет права на «любые сделки по продаже, отчуждению или передаче долей» в этих проектах.

США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 3618
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 313
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 1207
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения»
Зеленский раскрыл детали «исторического соглашения» обновлено 16:11
16:11 3233
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 1312
Когда может закончиться война
Когда может закончиться война предположение Еврокомиссии
16:32 798
Экс-премьера России объявили «террористом»
Экс-премьера России объявили «террористом»
16:25 1562
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2647
Иран снова захватил Ирак
Иран снова захватил Ирак неожиданный поворот; все еще актуально
03:49 10092
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал обновлено 15:26
15:26 3482

