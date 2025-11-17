Откуда взять деньги на финансирование Украины?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза согласовать к декабрю план покрытия военных и финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, которые оцениваются в 135,7 млрд евро. Об этом говорится в письме лидерам государств ЕС, которое попало в распоряжение Euronews.

«Сейчас ключевым моментом является быстрое достижение четких обязательств по обеспечению необходимого финансирования Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре», - указала глава Еврокомиссии.

В документе фон дер Ляйен подчеркивает «особенно острую» потребность Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах: 83,4 млрд евро для финансирования украинской армии и 55,2 млрд евро для стабилизации экономики и устранения бюджетного дефицита.

Оценка фон дер Ляйен основана на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) и киевских властей и исходит из предположения, что полномасштабная война России закончится в конце 2026 года, хотя это лишь предположения.

В письме подробно описаны три основных варианта поддержки Украины:

- 90 млрд евро в виде двусторонних взносов стран-членов. Помощь будет предоставляться в виде безвозмездного гранта и учитываться в национальном бюджете государства-члена, включая любые связанные с этим процентные платежи.

- 90 млрд евро совместного долга. Проценты должны будут покрываться либо за счет национальных гарантий, либо за счет общего бюджета блока. Для внесения поправок в бюджетное законодательство потребуется единогласное одобрение, что является сложной задачей, учитывая противодействие Венгрии финансированию Украины.

- 140 млрд евро в виде репарационного кредита на основе замороженных активов России. Киев будет обязан погасить кредит только после того, как Москва согласится компенсировать ущерб.

Первые два варианта, отмечает она, увеличат фискальное бремя, поскольку финансовая помощь будет поступать либо за счет прямого денежного взноса государства-члена, либо за счет новых средств, привлеченных на рынках.

Третий вариант, репарационный кредит, позволяет избежать этого сценария, поскольку он не повлечет за собой дополнительные расходы, новые долги и не повлияет на отчисления в государственный бюджет. Вместо этого будут использоваться остатки денежных средств, образовавшиеся из замороженных активов Центробанка России, большая часть которых хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе. Учитывая потенциальные правовые последствия этого шага, Бельгия решительно воздерживается от экспроприации российских активов. Страна потребовала максимальной правовой определенности и полного распределения бремени для защиты от ответных мер России в случае подачи Москвой иска.