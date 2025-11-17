На засохший Иран пролились ливни

Сильные дожди вызвали наводнения в западных регионах Ирана в понедельник, после того как засуха привела к худшему за десятилетия водному кризису. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным метеорологической службы страны, на понедельник объявлено предупреждение о возможных наводнениях в шести западных провинциях, при этом дожди прогнозируются в 18 из 31 провинции Ирана.

Уровень осадков в стране составляет всего 15% от нормы, что привело к исчерпанию запасов воды и перебоям с водоснабжением, в том числе в отдельных районах Тегерана. Власти отмечают, что кризис усугубляют неправильное управление водными ресурсами, незаконное бурение скважин, неэффективные сельскохозяйственные практики, а также последствия изменения климата.

Продолжительная и экстремальная засуха повышает риск внезапных наводнений, так как пересушенная почва теряет способность впитывать воду. Иранские СМИ уже публикуют видео с незначительными наводнениями в отдельных населенных пунктах западных провинций, таких как Илам и Курдистан.

На прошлой неделе иранские власти провели первый в этом году химический засев облаков над бассейном озера Урмия на северо-западе страны, сообщает Young Journalists Club (YJC). Однако эта мера применима только при благоприятных погодных условиях и носит временный характер, отмечает YJC.

«Кроме высокой стоимости, засев облаков дает слишком мало осадков, чтобы решить водный кризис», – заявила глава Метеорологической службы Ирана Сахар Таджбахш.

По данным YJC, пока нет условий для проведения засева облаков в Тегеране, который, по словам властей, может скоро стать непригодным для жизни, если засуха, охватившая страну, сохранится.