Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Когда может закончиться война

предположение Еврокомиссии
16:32 801

Европейская комиссия, планируя финансовую помощь Украине на 2026 и 2027 годы, пока предполагает, что война РФ против Украины должна завершиться в конце 2026 года. Об этом говорится в письме председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран Европейского Союза от 17 ноября. Об этом пишет «Европейская правда».

При подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-2027 годах Еврокомиссия исходит из того, что война должна завершиться в конце 2026 года.

«Масштаб дефицита финансирования Украины является значительным. Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда, при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами, Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», – написала фон дер Ляйен лидерам стран Евросоюза.

Она напомнила, что в октябре 2025 года Европейский совет взял обязательство «решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия».

По оценкам Еврокомиссии, Украине в 2026 году потребуется внешнее финансирование в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.

