Когда может закончиться война

Европейская комиссия, планируя финансовую помощь Украине на 2026 и 2027 годы, пока предполагает, что война РФ против Украины должна завершиться в конце 2026 года. Об этом говорится в письме председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран Европейского Союза от 17 ноября. Об этом пишет «Европейская правда».

При подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-2027 годах Еврокомиссия исходит из того, что война должна завершиться в конце 2026 года.