Удар по турецкому судну: идет эвакуация

«Причиной стало возгорание судна, загруженного сжиженным газом, которое вспыхнуло после атаки дронов в районе города Измаил. Существует значительный риск взрыва, поэтому власти решили временно вывезти людей из зоны потенциальной опасности», - отмечается в публикации.

Как пишет Euronews, речь идет о румынском поселке Плауру, расположенном неподалеку от украинской границы. Оттуда уже эвакуировали 15 местных жителей.

В Румынии эвакуируют людей из приграничного населенного пункта из-за дроновой атаки РФ по югу Одесской области, где произошло возгорание турецкого судна, загруженного сжиженным газом.

Генеральный директорат морских дел правительства Турции сообщает, что экипаж судна, состоявший из 16 членов, был эвакуирован.

«Танкер со сжиженным газом под турецким флагом ORINDA, на борту которого находились 16 членов турецкого экипажа, был поражен во время маневра эвакуации в порту Измаил в Украине и загорелся. Экипажу удалось безопасно покинуть судно. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщает, что глава общины Чаталкиой (коммуна в уезде Тулча в Румынии – ред.) выехал на место происшествия, а префект уезда Тулча направляется в зону инцидента. Службы реагирования приведены в готовность, а румынские власти сейчас анализируют возможные сценарии действий.

По предварительным данным, местность Плауру будет эвакуирована. Это решение поддержала и украинская сторона, поскольку груз может вызвать взрыв с разрушительными последствиями на значительном расстоянии.