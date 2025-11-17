Жители Астаны массово заболевают китайским вирусом

В ходе лабораторного мониторинга было исследовано 285 образцов от пациентов с ОРВИ и гриппом. Общее количество положительных образцов составило 116 проб — это вирус гриппа A(H3N2).

Вирус гриппа A(H3N2), также известный как гонконгский грипп, — это один из подтипов вируса гриппа типа A, который вызывает острые респираторные инфекции. Он характеризуется высокой заразностью, мутагенностью и способностью вызывать сезонные эпидемии. H3N2 был впервые выявлен в 1968 году в Гонконге, где спровоцировал пандемию, унесшую около 1 миллиона жизней по всему миру. С тех пор он циркулирует ежегодно, мутируя и адаптируясь, что делает его непредсказуемым.

Также среди выявленных вирусов зарегистрированы риновирус (15 процентов), бокавирус (7 процентов), аденовирус (5 процентов), парагрипп (4 процента), РС-вирус (2 процента), а также 25 процентов микст-инфекций. Вместе с тем, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в текущем эпидемическом сезоне будут актуальны три штамма вируса гриппа: A(H1N1), A(H3N2) и B.

Главный государственный санврач Астаны напомнила, что указанные штаммы включены в состав противогриппозной вакцины текущего сезона, что обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания.