Обвал цен на российскую нефть

Цена российской нефти марки Urals в черноморском порту Новороссийск упала до $36 за баррель. Это минимум с марта 2023 года, сообщил Bloomberg. Такая же тенденция наблюдалась и в портах на Балтике.

Скидки на Urals выросли до 23,52 доллара за баррель по отношению к Brent, что стало максимальным показателем с июня 2023 года.

Из-за риска вторичных санкций со стороны администрации Трампа покупатели сокращают закупки, что давит на стоимость.

Падение цен уменьшает нефтегазовые доходы, которые дают около четверти бюджета России, усложняя финансирование армии.