USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Обвал цен на российскую нефть

17:17 337

Цена российской нефти марки Urals в черноморском порту Новороссийск упала до $36 за баррель. Это минимум с марта 2023 года, сообщил Bloomberg. Такая же тенденция наблюдалась и в портах на Балтике.

Скидки на Urals выросли до 23,52 доллара за баррель по отношению к Brent, что стало максимальным показателем с июня 2023 года.

Из-за риска вторичных санкций со стороны администрации Трампа покупатели сокращают закупки, что давит на стоимость.

Падение цен уменьшает нефтегазовые доходы, которые дают около четверти бюджета России, усложняя финансирование армии.

США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 3625
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 338
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 1228
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты обновлено 17:29
17:29 3245
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 1329
Когда может закончиться война
Когда может закончиться война предположение Еврокомиссии
16:32 804
Казахстан открестился от «Лукойла»
Казахстан открестился от «Лукойла»
15:49 1097
Экс-премьера России объявили «террористом»
Экс-премьера России объявили «террористом»
16:25 1580
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 2648
Иран снова захватил Ирак
Иран снова захватил Ирак неожиданный поворот; все еще актуально
03:49 10094
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал
В Германии назвали сроки войны с Россией. Кремль отреагировал обновлено 15:26
15:26 3493

