Банк ABB совместно с UNEC представил «Сертификационную программу по данным и искусственному интеллекту»

Оказывая постоянную поддержку талантам, а также личностному и карьерному развитию молодежи, Банк ABB запустил очередной проект в этом направлении. Совместно с Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) банк представил «Сертификационную программу по данным и искусственному интеллекту». Презентация программы состоялась в университете с участием председателя правления Банка ABB Аббаса Ибрагимова и ректора UNEC Адалята Мурадова.

Этот проект, подготовленный Банком ABB совместно с UNEC, является ярким примером эффективного сотрудничества университетов и бизнеса. Цель «Сертификационной программы по данным и искусственному интеллекту» — подготовить профессиональные кадры в данной сфере для рынка труда нашей страны. На основании специальной процедуры отбора для участия в программе были выбраны 22 студента UNEC. При поддержке Банка ABB для них будут организованы специальные занятия в Университете. Профессиональные специалисты Банка, работающие в сфере данных и искусственного интеллекта, проведут обучение для этих студентов. Также будут рассмотрены возможности трудоустройства в Банк ABB для студентов, которые проявят высокую активность и успешно пройдут сертификацию.

Во время выступления на презентации председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил, что за последние три года Банк ABB значительно инвестировал в направление данных и искусственного интеллекта, успешно внедрив более 160 генеративных и предиктивных моделей, которые обеспечили Банку положительный финансовый эффект более чем в 30 миллионов манатов.

«Искусственный интеллект становится основным драйвером будущего развития стран. Мы в Банке ABB гордимся тем, что являемся одной из первых бизнес-структур, внедривших решения на основе искусственного интеллекта в нашей стране и активно развивающих это направление. Уверен, что успехи студентов в рамках программы внесут серьезный вклад как в их собственное будущее, так и в процессы цифровой трансформации в Азербайджане», — подчеркнул Аббас Ибрагимов.

Более подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.