USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Банк ABB совместно с UNEC представил «Сертификационную программу по данным и искусственному интеллекту»

17:24 277

Оказывая постоянную поддержку талантам, а также личностному и карьерному развитию молодежи, Банк ABB запустил очередной проект в этом направлении. Совместно с Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) банк представил «Сертификационную программу по данным и искусственному интеллекту». Презентация программы состоялась в университете с участием председателя правления Банка ABB Аббаса Ибрагимова и ректора UNEC Адалята Мурадова.

Этот проект, подготовленный Банком ABB совместно с UNEC, является ярким примером эффективного сотрудничества университетов и бизнеса. Цель «Сертификационной программы по данным и искусственному интеллекту» — подготовить профессиональные кадры в данной сфере для рынка труда нашей страны. На основании специальной процедуры отбора для участия в программе были выбраны 22 студента UNEC. При поддержке Банка ABB для них будут организованы специальные занятия в Университете. Профессиональные специалисты Банка, работающие в сфере данных и искусственного интеллекта, проведут обучение для этих студентов. Также будут рассмотрены возможности трудоустройства в Банк ABB для студентов, которые проявят высокую активность и успешно пройдут сертификацию.

Во время выступления на презентации председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил, что за последние три года Банк ABB значительно инвестировал в направление данных и искусственного интеллекта, успешно внедрив более 160 генеративных и предиктивных моделей, которые обеспечили Банку положительный финансовый эффект более чем в 30 миллионов манатов.

«Искусственный интеллект становится основным драйвером будущего развития стран. Мы в Банке ABB гордимся тем, что являемся одной из первых бизнес-структур, внедривших решения на основе искусственного интеллекта в нашей стране и активно развивающих это направление. Уверен, что успехи студентов в рамках программы внесут серьезный вклад как в их собственное будущее, так и в процессы цифровой трансформации в Азербайджане», — подчеркнул Аббас Ибрагимов.

Более подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.

Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 2044
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 2988
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 819
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 2996
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 8797
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 1591
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 5549
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4611
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 3725
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты обновлено 17:29
17:29 3951
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 3049

ЭТО ВАЖНО

Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 2044
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 2988
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 819
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 2996
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 8797
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 1591
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 5549
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4611
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 3725
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты обновлено 17:29
17:29 3951
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 3049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться