Халилова экстрадировали в Баку

17:36 1482

Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании запроса Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики приняла решение о выдаче гражданина Азербайджана Халилова Акпера Тариэль оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по уголовному делу, предварительное расследование которого ведется в Гарадагском районном управлении полиции, Акпер Халилов был объявлен в международный розыск после вынесения решения о привлечении его в качестве обвиняемого, поскольку имеются обоснованные подозрения, что он, используя свое служебное положение, совершил повторное преступление мошенничества в составе группы лиц, предварительно вступивших в сговор.

Акпер Халилов был задержан на территории РФ и доставлен в Азербайджанскую Республику в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 2045
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 2989
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 820
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 2997
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 8798
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 1592
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 5549
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4611
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 3727
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты обновлено 17:29
17:29 3951
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 3052

