Халилова экстрадировали в Баку

Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании запроса Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики приняла решение о выдаче гражданина Азербайджана Халилова Акпера Тариэль оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по уголовному делу, предварительное расследование которого ведется в Гарадагском районном управлении полиции, Акпер Халилов был объявлен в международный розыск после вынесения решения о привлечении его в качестве обвиняемого, поскольку имеются обоснованные подозрения, что он, используя свое служебное положение, совершил повторное преступление мошенничества в составе группы лиц, предварительно вступивших в сговор.

Акпер Халилов был задержан на территории РФ и доставлен в Азербайджанскую Республику в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.