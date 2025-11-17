USD 1.7000
Турки не доверяют ни власти, ни оппозиции

17:36 757

Согласно исследованию, проведенному в начале ноября в 26 провинциях Турции, 58,2% граждан страны считают, что главная проблема Турции — это экономика и рост цен.

Большинство опрошенных уверены, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится. Только 23% рассчитывают на улучшение. При этом на вопрос «Какая партия смогла бы справиться с нынешними проблемами?» - 23,2% респондентов назвали правящую Партию справедливости и развития (ПСР), а 19,6% упомянули оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP). Но больше всего на этот вопрос набрал ответ «Ни одна из партий» - 36%.

42% опрошенных назвали главным шагом реформу закона о продовольственных рынках.

18:21 2047
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 2990
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 820
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 2998
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 8799
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 1592
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 5551
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4611
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
16:54 3729
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты обновлено 17:29
17:29 3951
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 3054

