Турки не доверяют ни власти, ни оппозиции

Согласно исследованию, проведенному в начале ноября в 26 провинциях Турции, 58,2% граждан страны считают, что главная проблема Турции — это экономика и рост цен.
Большинство опрошенных уверены, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится. Только 23% рассчитывают на улучшение. При этом на вопрос «Какая партия смогла бы справиться с нынешними проблемами?» - 23,2% респондентов назвали правящую Партию справедливости и развития (ПСР), а 19,6% упомянули оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP). Но больше всего на этот вопрос набрал ответ «Ни одна из партий» - 36%.
42% опрошенных назвали главным шагом реформу закона о продовольственных рынках.