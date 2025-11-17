USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Члены Общественного совета при МЧС ознакомились с работой спасателей

17:41

Члены Общественного совета при МЧС провели встречу в Службе спасения особого риска МЧС. Как сообщили в пресс-службе министерства, основной целью встречи стало ознакомление с направлениями деятельности службы и обмен мнениями о современных подходах, применяемых при чрезвычайных ситуациях.

В ходе встречи членам совета была представлена презентация о деятельности Службы спасения особого риска, в том числе о проведении поисково-спасательных работ особого риска при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, членам совета была представлена обширная информация о методах, применяемых при проведении операций повышенного риска, технических возможностях, программах подготовки кадров и системе обучения, а также о работе, проводимой в сфере международного сотрудничества и обмена опытом.

Члены совета также наблюдали за тренировкой личного состава во дворе административного здания службы. Так, спасатели продемонстрировали «спасение беспомощного пострадавшего в горной местности» с использованием специального альпинистского снаряжения, поиск «пропавших без вести в труднодоступных районах», спасательные работы в «закрытых и опасных условиях», эвакуацию «попавших под завалы» при условном землетрясении и сходе лавины, применение специальных механических средств и современного поискового оборудования, а также поисково-спасательные работы с участием специально обученных собак.

Членам Общественного совета также были разъяснены тактические приемы, протоколы безопасности и правила координации сотрудников, применяемые в реальных операциях.

Члены Общественного совета подчеркнули высокий уровень профессионализма сотрудников Службы спасения особого риска, рассказали о важности проводимой ими работы и отметили, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем.

