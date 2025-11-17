Трампа предупреждают: диктатура или гражданская война

USD 1.7000
В случае свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация США может столкнуться с серьезными проблемами из-за слабости национальной оппозиции, высокого риска военных мятежей в стране и резкой критики внутри самих Соединенных Штатов. Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

Телеканал отмечает, что Вашингтон еще не принял решения о нанесении ударов по Венесуэле, хотя и перебросил к ее берегам более десятка военных кораблей и 15 тыс. военнослужащих в рамках объявленной операции «Южное копье» против наркотрафика в регионе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что, по его мнению, дни Мадуро сочтены.

«Мадуро — умеренный сторонник чавизма (левой политической идеологии бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса), и вместо оппозиции власть может захватить кто-то другой при поддержке военных», — полагает научный сотрудник Института Америки в Джорджтауне и бывший сотрудник администрации Байдена Хуан Гонсалес. По его словам, в республике может установиться еще более жесткая и непримиримая диктатура.

Что касается демократической оппозиции, она сильно раздроблена и не сможет добиться успеха ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе без поддержки и присутствия США в Венесуэле, считает эксперт.

Также не исключено, что страна окажется ввергнута в гражданскую войну между преступными синдикатами, колумбийскими повстанцами, действующими на территории Венесуэлы, и конкурирующими политическими фракциями.

Длительное военное вмешательство США в дела Венесуэлы несет риски и для политического положения самого Трампа, обещавшего не допустить участия Америки в зарубежных войнах.

В середине ноября в Карибское море вошла ударная группа во главе с авианосцем, на борту которого находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. После этого Трамп допустил возможность своих переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

