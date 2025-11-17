Киберполиция задержала мошенников

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провели оперативно-технические мероприятия в отношении лиц, которые с помощью ложных обещаний и заманчивых предложений в социальных сетях вводили граждан в заблуждение и присваивали их деньги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе мероприятий задержаны ранее судимые Шахин Раджабов, Агшин Бадалов, Илькин Ниязов и Джафар Джафаров.

Установлено, что Бадалов и Ниязов размещали в социальных сетях и на различных интернет-площадках объявления о продаже дорогостоящих мобильных номеров, автомобилей и недвижимости по цене, значительно ниже рыночной, выдавая чужое имущество за собственное.

Как отмечается, Джафаров связывался через WhatsApp со структурами и объектами общественного питания, представляясь посредником, предлагающим брендовые товары по заниженной цене. Потерпевшие перечисляли ему задаток, который мошенники присваивали.

Раджабов, находясь за рубежом, выходил на крупные компании, работающие в Азербайджане, и представлялся руководителем организации, управляющей их электронной почтой и официальными сайтами. Он заявлял, что сервер, на котором размещены домены и электронные сервисы, перешел под его контроль, в случае отказа оплатить он остановит работу всех онлайн-услуг.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Суд избрал Раджабову и Бадалову меру пресечения в виде ареста, в отношении остальных фигурантов назначены альтернативные меры пресечения.