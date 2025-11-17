USD 1.7000
США вывезли Typhon с японской авиабазы

18:06 726

Вооруженные силы США вывезли с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon, развернутые в рамках состоявшихся в сентябре американо-японских военных учений Resolute Dragon, сообщает Kyoto Shimbun.

Предполагалось, что американские военные вывезут установки с японской базы по завершении учений — 25 сентября. Однако к 10 ноября они все еще находились там, что вызвало обеспокоенность у местных общественных организаций. По данным Kyoto Shimbun, 10 ноября группа общественников из префектур Хиросима и Ямагути направила письмо в адрес японского оборонного ведомства с требованием оказать влияние на США для незамедлительного вывоза Typhon из страны.

Сегодня, 17 ноября, ведомство связалось с администрацией города Ивакуни и сообщило, что вывоз установок, который ранее был отложен, завершен. Что стало причиной задержки, не уточняется.

Учения Resolute Dragon проходили на всей территории Японии, включая районы острова Хоккайдо, в период с 11 по 25 сентября. В двухнедельных маневрах приняли участие около 19 тыс. военных из обеих стран. Американские пусковые установки на японской территории были размещены впервые, но в Силах самообороны Японии еще до начала учений заверили, что запуски ракет с Typhon производиться не будут.

В конце октября МИД России заявил, что посольству Японии в Москве «была выражена озабоченность» тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена батарея наземного комплекса. В ведомстве тогда отметили, что Россия «резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности». Размещение установок вызывало беспокойство и в Пекине. МИД Китая также призвал США и Японию «немедленно вывезти» их с японских островов.

