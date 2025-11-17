USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

В Киеве заявили: это фейк

18:22

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своем решении не возвращаться из официальной командировки. Утверждается, что Умеров, находясь за границей, отказался вернуться в страну.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг эти слухи. В официальном заявлении указано, что Умеров продолжает находиться в запланированной командировке, на данный момент он работает в США, где проводит ряд рабочих встреч и консультаций.

Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!
18:21
15:39
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
18:31
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
17:17
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
14:42
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
18:13
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
13:57
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
16:02
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:54
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
Удар по турецкому судну: идет эвакуация
17:29
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты
Макрон обещает Украине ПВО, радары и ракеты обновлено 17:29
16:33
На засохший Иран пролились ливни
На засохший Иран пролились ливни
16:33 3063

