В Киеве заявили: это фейк

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своем решении не возвращаться из официальной командировки. Утверждается, что Умеров, находясь за границей, отказался вернуться в страну.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг эти слухи. В официальном заявлении указано, что Умеров продолжает находиться в запланированной командировке, на данный момент он работает в США, где проводит ряд рабочих встреч и консультаций.