«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!

Публичное акционерное общество «Лукойл» будет стремиться продать свою долю в 19,99 процента в газоконденсатном проекте «Шах-Дениз» до 13 декабря, поскольку компания не хочет допускать в данном проекте дефолта по своим обязательствам. Об этом редакции haqqin.az стало известно из информированного источника. По словам собеседника haqqin.az, после 13 декабря из-за американских санкций «Лукойлу» закроют все банковские операции, что сделает невозможным выполнение обязательств по так называемому cash call, необходимому для дальнейшего участия в эксплуатации месторождения «Шах-Дениз». Cash call предполагает запрос денежных средств у акционеров проекта для покрытия затрат, причем в данном случае речь идет именно о долларах, поскольку все мировые операции с нефтью осуществляются в американской валюте. Если компания не сможет гарантировать выполнение cash call, то, согласно условиям контракта, ей грозит дефолт до 13 февраля 2026 года. Чтобы избежать этого сценария, руководство «Лукойла» намерено реализовать свою долю до 13 декабря.

Следует подчеркнуть, что проект «Шах-Дениз» представляет для «Лукойла» значительную ценность. В 2022 году компания даже увеличила свою долю с 10 до 19,99 процента, полностью выкупив пакет акций у компании Petronas и заплатив за дополнительные 9,9 процента участия 1,45 миллиарда долларов США. В настоящее время «Шах-Дениз» находится на пике уровне добычи — около 28 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, за свою долю в проекте «Лукойл», даже несмотря на вынужденную спешку, может выручить несколько миллиардов долларов. Из общих запасов месторождения, составляющих примерно 1,2 триллиона кубометров газа, на сегодняшний день извлечено около 270 миллиардов кубометров. Как сообщил другой источник haqqin.az, главными претендентами на приобретение доли «Лукойла» могут стать американские компании, которые пока не участвуют в проекте. Напомним, текущими акционерами «Шах-Дениз» являются британская компания BP с долей 29,99 процента, «Лукойл» с 19,99 процента, турецкая TPAO с 19 процентами, компания SGC Upstream, представляющая Азербайджан, с 16,02 процента, иранская NICO с 10 процентами и венгерская MVM Group с 5 процентами.