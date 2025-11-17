«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!

Публичное акционерное общество «Лукойл» будет стремиться продать свою долю в 19,99 процента в газоконденсатном проекте «Шах-Дениз» до 13 декабря, поскольку компания не хочет допускать в данном проекте дефолта по своим обязательствам. Об этом редакции haqqin.az стало известно из информированного источника.
По словам собеседника haqqin.az, после 13 декабря из-за американских санкций «Лукойлу» закроют все банковские операции, что сделает невозможным выполнение обязательств по так называемому cash call, необходимому для дальнейшего участия в эксплуатации месторождения «Шах-Дениз». Cash call предполагает запрос денежных средств у акционеров проекта для покрытия затрат, причем в данном случае речь идет именно о долларах, поскольку все мировые операции с нефтью осуществляются в американской валюте.
Если компания не сможет гарантировать выполнение cash call, то, согласно условиям контракта, ей грозит дефолт до 13 февраля 2026 года. Чтобы избежать этого сценария, руководство «Лукойла» намерено реализовать свою долю до 13 декабря.
Следует подчеркнуть, что проект «Шах-Дениз» представляет для «Лукойла» значительную ценность. В 2022 году компания даже увеличила свою долю с 10 до 19,99 процента, полностью выкупив пакет акций у компании Petronas и заплатив за дополнительные 9,9 процента участия 1,45 миллиарда долларов США.
В настоящее время «Шах-Дениз» находится на пике уровне добычи — около 28 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, за свою долю в проекте «Лукойл», даже несмотря на вынужденную спешку, может выручить несколько миллиардов долларов. Из общих запасов месторождения, составляющих примерно 1,2 триллиона кубометров газа, на сегодняшний день извлечено около 270 миллиардов кубометров.
Как сообщил другой источник haqqin.az, главными претендентами на приобретение доли «Лукойла» могут стать американские компании, которые пока не участвуют в проекте.
Напомним, текущими акционерами «Шах-Дениз» являются британская компания BP с долей 29,99 процента, «Лукойл» с 19,99 процента, турецкая TPAO с 19 процентами, компания SGC Upstream, представляющая Азербайджан, с 16,02 процента, иранская NICO с 10 процентами и венгерская MVM Group с 5 процентами.
По словам другого эксперта, British Petroleum едва ли станет приобретать долю у «Лукойла». Потенциальный интерес могут проявить Азербайджан, TPAO или MVM Group, однако ситуация пока остается неопределенной. Известно также, что всем зарубежным пакетом активов «Лукойла» интересуется крупный американский фонд Carlyle, хотя у него нет опыта работы в нефтегазовой сфере.
Вероятный интерес со стороны TPAO можно объяснить ее стремлением расширить портфель проектов на Каспии, учитывая тесное сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном. Однако официальных комментариев из Анкары пока не поступало. Что касается венгерской MVM Group, то Венгрия объективно заинтересована в увеличении газовых объемов, которые она может получить пропорционально доле в проекте, но позиция Будапешта также пока не определена.
Следует учитывать, что конденсат с месторождения «Шах-Дениз» транспортируется по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, и этот фактор также будет важен при возможном выходе «Лукойла» из проекта.
Министерство финансов США продлило лицензию «Лукойлу» на осуществление зарубежных операций с 21 ноября до 13 декабря. Кроме того, компания получила ряд исключений в Болгарии по финансовым операциям до 29 апреля 2026 года, но при условии, что ее активы будут находиться под управлением специального представителя болгарского правительства.
В целом же американские санкции против «Лукойла» объясняются отсутствием прогресса Российской Федерации в мирных переговорах с Украиной.