Экономика Израиля резко ускорилась

Экономика Израиля показала заметный подъем в третьем квартале 2025 года, превысив ожидания аналитиков после слабых показателей во втором квартале, на которые повлияли напряженность с Ираном и продолжающаяся война в секторе Газа, сообщает Reuters.

Согласно данным Центрального бюро статистики страны, ВВП Израиля в июле–сентябре вырос на 12,4% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом.

Устойчивость экономики способствовала обновлению рекордных значений на фондовых индексах Тель-Авива, а шекель укрепился к доллару примерно на 11% с начала 2025 года, достигнув максимума за последние 3,5 года.